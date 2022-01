USPOMENA NA TRI GELERA, ZA SREĆU! SAMO JEDAN SE ZABIO U MESO! Borac sa Košara ovu sliku objavljuje UVEK SAMO NA BOŽIĆ (FOTO)

Nenad Stanić učesnik je bitke na jugoslovensko-albanskoj granici, koji se sa 26 godina, zajedno sa svojim rođenim bratom, dobrovoljno javio da stane na branik otadžbine.

On je sa svojim saborcima preživeo pakao bitke na Prokletijama.

Bitka na jugoslovensko-albanskoj granici, koja je trajala u periodu od 1998. do 1999. godine, bila je mučna, a Stanić je u njoj i ranjen.

U jednom od intervjua ispričao je malo o svom ranjavanju na poziciji "Maja glava":

- Izvadio sam ikonicu Bogorodice i zahvaljivao se što sam preživeo, dok me je brat moj po oružju, bolničar, previjao i gledao da li sam bušan u leđima, jer su me udarila tri gelera – jedan mi ušao u ruku, u meso… više me je bolelo to u leđima što nije prošlo. To su italijanski minobacači dejstvovali po nama – tada je nas sedamnaestoro ranjeno i primljeno u pećku bolnicu te iste večeri. To je bio jedan od najkrvavijih dana na Maja glavi – 16. april – uz onaj kasnije, kada je bilo bombardovanje. Ali ovo je bila borba prsa u prsa, oči u oči, baš smo bili blizu na 20-30 metara… - rekao je on.

Danas, na Božić, Stanić je objavio fotografiju uniforme, bušne od gelera, koju je nosio tada kada je ranjen.

U opisu je napisao:

- Uspomena od tri gelera, za sreću... Jedan u meso... Oblači se samo jednom godišnje, za sada...

