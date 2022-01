ČUBRILO NAJAVIO NOVI LEDENI TALAS: U januaru stiže još jedno JAČE ZAHLAĐENJE, naredne noći temperatura ide i do -20 stepeni

Pravi ledeni talas stigao nam je prethodne noći, a kako meteorolozi najavljuju, mraz bi mogao da potraje do petka. Tako i meteorolog Marko Čubrilo prognozira da naredna noć ponegde donosi temperaturu i do minus 20 stepeni Celzijusa.

- Od petka znatno toplije, posebno na zapadu i jugozapadu, uz topljenje snega u nizijama regiona. Tokom sledeće nedelje najverovatnije hladnije i vetrovito, ali vrlo promenljivo bez dužih hladnih talasa i snega u nizijama - navodi Čubrilo.

On dalje prognozora i da bi novo, jače zahlađenje, moglo doći posle 25. januara.

- Nakon uticaja ciklona usledilo je jačanje polja anticiklona koje donosi razvedravanje i stabilizaciju vremena. Nad središnjim i jugoistočnim predelima ponegde još ima niskih oblaka, ali bi trebalo da se oni do večeri raziđu. Kombinacija duge, vedre noći, prisustva hladnog vazduha i snega na tlu usloviće jako hlađenje prizemnog sloja atmosfere te će noć ka četvrtku nad velikom delom regiona biti vrlo hladna uz minimume najčešće između minus 12 i minus pet stepeni Celzijusa. Nad snegom pokrivenim predelima van većih gradova pred zoru minimum bi se mogao spustiti i oko minus 15 stepeni Celzijusa, a nad planinskim kotlinama i oko minus 20 stepeni Celzijusa.

Najblaži mraz na zapadu regiona, gde uglavnom nema snega, oko minus pet stepeni Celzijusa.

- Tamo gde bude više oblaka mraz će biti manje izražen, uglavnom do minus stepeni Celzijusa. U četvrtak i dalje vedro i hladno uz dnevni maksimum od minus četiri do plus dva stepena Celzijusa. Tokom dana na severozapadu povećanje oblačnosti koje će biti uvod u promenu vremena. To povećanje oblačnosti biće povezano sa početkom prodora osetno toplijeg vazduha sa Atlantika tako da će na severu regiona noć ka petku imati znanto slabiji mraz, uglavnom do oko minus tri stepena Celzijusa iako će se uz jačanje zapadnog vetra činiti da je hladnije.

U petak promenjljivo oblačno i suvo, ali osetno toplije, posebno na zapadu, jugozapadu i severozapadu regiona gde će dnevni maksimum biti i oko plus sedam stepeni Celzijusa, prognozira Čubrilo.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Otopljenje će se manje osetiti na istoku regiona i u nekim kotlinama gde će težak, hladan, vazduh zadržavati te će tamo maksimumi biti oko plus jedan stepen Celzijusa. Vetar umeren i pojačan, zapadni. Krajem dana preko nas će se premeštati slasvim slab, hladan front tako da će dolazeći vikend biti suv i malo hladniji u odnosu na petak, ali bez prave hladnoće. Jutarnji minimumi od minus pet do minus jedan, ponegde oko minus sedam, a dnevni maksimum od plus dva do plu sosam stepeni Celzijusa, ponegde do oko plus 10, pre svega, blizu Jadrana.

Tokom sledeće nedelje modeli signaliziraju izmeštanje jezgra anticiklona malo zapadnije od Velike Britanije uz seriju veoma jakih ciklona koji će se opreko Skandinavije i Rusije premeštati dalje na istok.

- Taj deo Evrope će imati prave zimske vejavice uz olujan severozapadni vetar, dok će do našeg dela Evrope verovatno dolaziti do premeštanja hladnih fontova ovih ciklona, dok će vlažan vazduh ostajati severnije. Kao posledica toga, oko 18. januara i ponovo oko 21. januara, slede verovatno prolazna naoblačenja koja će donositi retke i slabe padavine, nešto jače na planinama gde će biti naleta snega, dok će nizije pri ovakvoj sinoptici imati vrlo malo padavina. Cela nedelja će biti vetrovita, a u danima premeštanja hladnih frontova na kopnu će biti jakog severnog i severozapadnog vetra, a duž Jadana prolazne ali olujne bure - navodi Čubrilo.

U danima zahlađenja maksimumi između nule i plus četiri stepeni Celzijusa uz jutarnje mrazeve koji oko 19. januara mogu biti i oko minus 10 stepeni Celzijusa, dok će u danima ispred frontova biti malo toplije uz maksimume od plus dva do osam stepeni Celzijusa.

- Sumirano, naredna nedelja u koliko ovakva sinoptika ostane donosi promenljivo, vetrovito i umereno hladno vreme, ali bez snega u nizijama. Ukoliko bi se taj anticiklon izmestio još malo dalje na zapad i pomerio na sever, ka našem delu Evrope bi se otvorio put za direktan upad hladnog vazduha koji pri aktuelnoj sinoptici odlazi ka Rusiji i tada bi snega moglo biti i u nizijama ali za sada velika aktivnost nad Atlantikom tako nešto ne dozvoljava. Za vikend posle nekoliko vrlo hladnih dana sledi otopljenje, a od nedelje česta smena toplih i hladnih naleta - prognozira Čubrilo.

(Kurir.rs)