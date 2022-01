U SRBIJI OD DANAS -15 STEPENI, A ALISA I VELJKO NEUMORNO DANIMA ČISTE SNEG! Ledeni dani nisu problem za njih! (FOTO)

Prema najavama meteorologa, najhladniji dani ove zime počinju danas, a temperature će ići od -15 do -5. Ipak, ima onih koji marljivo rade napolju i uprkos hladnoći

Sneg je dva dana vejao, a prema najavama meteorologa, od danas kreću ledeni dani s jutarnjim temperaturama i do -15.

Tako će biti i sutra i u petak. A oni su od jutra napolju.

Alisa Jusufovski (46) i Veljko Banjaš (61) rade dok većina spava, lopatom uklanjaju sneg i led na trotoarima da lakše stignemo do posla, vrtića, domova zdravlja. I sve uz osmeh.

Alisa je u JKP "Gradska čistoća" zaposlena sedam godina.

foto: Suzana Trajković

- Svakog dana sam napolju od šest sati ujutru. Mrak je kad počnem, a završavam u 13.30. Nekad, kad ima više snega, radim i po 12 sati, od šest do šest uveče, jer sve mora da se očisti. Na ulici smo ranom zorom da bismo raščistili sneg da građani mogu da prođu - priča uz osmeh, kao da zimu i ne oseća:

- Pravimo češće pauze, na prozivnom mestu se grejemo uz topao čaj. Smenjujemo se. Jedna grupa radi, druga se greje. Obučemo se toplo, uniforma nam je topla, a ispod se obučemo slojevito. Navikli smo da radimo i po hladnoći, vetru, kiši, vrućini. Na snegu i minusu se nekad ugrejemo, desi se da se čak i preznojimo, zbog toga imamo presvlake.

Veljko je u ovom preduzeću 25 godina i isto toliko zima čisti sneg.

foto: Suzana Trajković

- Svakog jutra, kad god je sneg, rano smo na ulici, lopatamo, posipamo so i to radimo sa zadovoljstvom. Pomažu nam kad situacija to zahteva i poslovođe, rukovodioci, i izlaze u susret kad nam treba nešto za grejanje.

I dok svi žurimo da se sklonimo od hladnoće, retko na njih obraćamo pažnju. Nekako se podrazumeva da su tu. Ipak, neki ih se sete...

- Dešavalo se da čistimo ispred nekog kafića i da nam konobari koji nas znaju ponude čaj da se ugrejemo - priča Banjaš. Alisa uz osmeh dodaje da joj se dešavalo da joj građani priđi i kažu "da nije vas, ne bismo mogli da prođemo, svaka vam čast": - Neki se čude, pitaju se kako žensko radi ovakav posao, i kažu mi "bravo za vas".

Tokom jučerašnjeg dana 375 radnika u Beogradu radilo je na čišćenju snega i bacanju soli.

Kurir.rs / Suzana Trajković