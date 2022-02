MOŽDA STE IMALI OMIKRON, A DA TO NISTE ZNALI! Mnogi uoče OVAJ SIMPTOM, a nisu svesni da ima veze sa ima veze sa koronom (FOTO)

Omikron soj koronavirusa, koji se prenosi najbrže od svih dosadašnjih sojeva, u našoj zemlji poslednjih dana beleži rekordne brojke zaraženih!

Iako omikron ima uglavnom lakšu kliničku sliku koja podseća na grip, dosta je i asimptomatskih slučajeva koji tek nakon preležane bolesti uvide da im naglo i pojačano opada kosa, što je jedan od postkovid simptoma.

Studija univerzitetskog medicinskog centra Hakensak u Nju Džerziju pokazala je da je upravo ovo problem koji se najčešće javlja kao posledica preležanog omikrona, a pojačano opadanje kose javlja se uglavnom između nekoliko nedelja i tri meseca nakon bolesti.

Prim. dr Aleksandar Adamović, direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje i dermatovenerolog, kaže za Kurir da je činjenica da se u stručnoj literaturi navodi da se posle kovida kod nekih pacijenata javlja opadanje kose, ali da će istraživanja sve to sublimirati tek kada se situacija s pandemijom stiša.

foto: Dragana Udovičić

- Kod nas u Zavodu svakodnevno imamo pacijente koji dolaze s problemom opadanja kose. To nije problem samo ovog soja, već i svih prethodnih. Činjenica je da broj ljudi s tim problemom prevazilazi normalan broj. Ipak, važno je napomenuti da se kod najvećeg broja pacijenata kosa vrati, odnosno izraste ponovo posle određenog perioda. Svako ko se nama požali dobije određenu terapiju koju primenjuje. To su stimulativna sredstva za rast kose koja pomažu našim pacijentima - rekao je Adamović i dodao da njihovi pacijenti kažu da ostaju bez 200 do 300 dlaka dnevno, za razliku od uobičajenog gubljenja od oko 100 vlasi.

Frizerka jednog beogradskog salona Eleonora V. za Kurir kaže da joj se mnoge mušterije posle preležane korone žale na pojačano opadanje kose. - Ljudi mi se žale i posle omikrona, a i svih prethodnih sojeva. Nekima od njih opadanje počne tek posle mesec-dva od preležane bolesti i uglavnom se posle šest meseci stabilizuje i opadanje prestane. Ljudi koji mi dolaze koriste razne preparate, ali od njih nema neke koristi - rekla je ona i dodala da je definitivno da korona utiče na naglo opadanje kose.

Svakog kome naglo opadne kosa posle omikrona - bilo da je znao ili nije da je oboleo - ne treba da hvata panika: svako sistemski narušeno zdravlje dovodi do ovog problema zbog fiziološkog stresa koje telo doživi kada se hvata ukoštac sa uzročnikom bolesti, ali, kao i kod svakog problema, postoji rešenje.

Suzana Trajković