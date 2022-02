NESVAKIDAŠNJI TALENAT: Jovan priča, recituje i peva unazad, svoje umeće je otkrio na jedan poseban način (VIDEO)

Jovan Jeremić (21) iz Prilika kod Ivanjice ima neobičan talenat. On govori, recituje i peva unazad. Gostovao je na Tv Prva i demonstrirao svoj neuobičajan talenat.

Jovan je svoje umeće otkrio pre šest godina. Kako kaže, posmatrao je predmete koji se nalaze u prostoriji i onda je prilikom izgovora tih predmeta unapred shvatio da ih može izgovarati i unazad.

Iz prve ruke je izgovorio predmete koje je video u studiju: "laptop - potpal" i "reflektor - rotkelfer", kao i samog voditelja, odnosno "ljetidov".

Jovan kaže da to uspeva da uradi zbog toga što ima fotografsko pamćenje. Pored ovog talenta, Jovan zna napamet i godine rođenja i smrti svih srpskih glumaca i glumica.

Na pitanje kada je rođena glumica Milena Andrejević, kao iz topa je odgovorio "1940. godine, a umrla 2018. godine". Na pitanje kada je rođen i preminuo poznati glumac Dragan Nikolić odgovorio je "rođen je 1943. godine, a preminuo 2016. godine".

Jovan kaže da mnogo voli da gleda domaće filmove i serije. I obično kad odgleda film ili seriju, uđe na Vikipediju. Tamo je čitao njihove autobiografije. Kaže, bilo mu je dovoljno jednom da pogleda.

On kaže da su mu ovi talenti pomagali u školovanju, posebno kada mu je bilo potrebno da zapamti veliki broj informacija.

Ali tu nije kraj njegovom talentu. Jovan ne govori unazad samo na srpskom jeziku već i na bilo kom stranom jeziku. Engleskom, francuskom, italijanskom, španskom i ostalim jezicima.

- Meni je dovoljno da neko bilo šta kaže na stranom jeziku. "How are you - Woh era ouy" - kaže Jovan.

Jovan je potom počeo unazad da recituje celu molitvu "Oče naš" na iznenađenje voditelja, a zatim je otpevao pesmu Tome Zdravkovića "Ponoć" iz filma "Toma" i oduševio sve u studiju.

Jovan se kandidovao za Ginisov rekord u pričanju unazad i kaže da ima ozbiljnu konkurenciju, a to je jedna žena iz Indije koja je uspela da speluje pedeset reči unazad za jedan minut i sedam sekundi. On to mora uraditi za kraće vreme.

Bavi se informatikom, kako kaže, to mu je ljubav od malih nogu.

