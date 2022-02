MINISTAR VULIN STUDENTIMA KPU: Učimo vas da budete bolji od najboljih, da se suprotstavite najgorima i zaštitite zemlju i građane

BEOGRAD - Kriminalističko-policijski univerzitet svečano je danas obeležio svoj Dan, a ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je studentima ove visokoškolske ustanove da je na njima da pokažu da je ulaganje države u njihovo obrazovanje vredelo, da će ukazano poverenje opravdati i da će policija sutra, kada zauzmu svoje mesto u Ministarstvu, biti snažnija i bolja.

„Sve ovo što radimo da biste vi imali bolje uslove, da biste lakše, bolje i sigurnije učili, imaće smisla samo ukoliko svako od vas bude razumeo da mu država nije stvorila ni ove uslove, ni posao koji vas čeka kao znak pažnje, već kao merilo odgovornosti koju ćete jednog dana svojoj Srbiji vratiti za sve što je uložila u vas“, rekao je ministar Vulin.

Studentima je poručio da se ne pripremaju da sutra rade sa dobrim, mirnim, pažljivim ljudima, već da se pripremaju da budu brana zlu i da rade sa najgorima kako bi najbolji bili sigurni i zaštićeni.

„Mi vas učimo da budete bolji od najboljih da biste mogli da se suprotstavite najgorima. U vas je država Srbija uložila novac, vreme, pažnju da biste jednog dana vi čuvali nju i da biste zaslužili poštovanje“, kazao je ministar policije.

Naglasio je da kao ministar unutrašnjih poslova hoće da u godinama koje dolaze, kada zauzmu svoje mesto u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pokažu da je svako ulaganje u njih vredelo, da je policija snažnija i bolja, da su doneli nešto novo i starije kolege naučili novim i važnim stvarima.

„Hoću da već u godinama koje dolaze ljudi za vas govore - on je sa Kriminalističko-policijskog univerziteta i da to već izaziva poverenje i poštovanje. Sve možemo da vam damo osim poverenja i poštovanja, to ćete ili sami izboriti ili do toga nikada nećete doći. Na vama je. Nema te uniforme i škole koja će za vas poštovanje i poverenje izboriti, a nama ostaje da verujemo da ste dostojni časti koja vam je ukazana. Nemate pravo da izneverite Srbiju“, istakao je ministar Vulin.

Rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta Zoran Đurđević istakao je da je KPU mlada ustanova, ali ustanova koja baštini veliku tradiciju i u kojoj rade kvalitetni kadrovi, posvećeni i privrženi policijskoj profesiji, saopštio je MUP.

„Naša osnovna misija je pružanje podrške Ministarstvu unutrašnjih poslova u realizaciji strateških ciljeva Ministarstva, a to je stvaranje bezbedne zajednice za sve građane Republike Srbije“, poručio je Đurđević i naglasio da je razmena znanja i iskustava osnova za napredak kako u nauci, tako i u profesiji.

„Sa posebnim zadovoljstvom ističem da Kriminalističko-policijski univerzitet ima 59 potpisanih sporazuma sa institucijama u Republici Srbiji i 33 sporazuma sa institucijama van Republike Srbije. Takođe, Kriminalističko-policijski univerzitet je član Međunarodne asocijacije evropskih policijskih koledža“, rekao je rektor Đurđević.

Najboljim diplomiranim studentima Kriminalističko-policijskog univerziteta ministar Vulin uručio je zahvalnice za izuzetan uspeh postignut tokom studiranja.

U ime nagrađenih studenata, Dušan Sinadinović, diplomac sa najvišim prosekom u svojoj generaciji, zahvalio se profesorima na znanju koje su od njih stekli o policijskoj profesiji, kao i ministru Vulinu na ukazanoj prilici da zasnuju radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

„Obećavamo vam, bićete ponosni na nas“, poručio je Sinadinović.

U sklopu obeležavanja Dana Kriminalističko-policijskog univerziteta svečano je otvoren amfiteatar, čije je renoviranje finansijski pomogla Savezna kriminalistička policija Savezne Republike Nemačke.

Na svečanoj ceremoniji povelje za doprinos razvoju i unapređenju visokog policijskog školstva uručene su državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Bojanu Jociću, načelniku Uprave kriminalističke policije Bogdanu Pušiću, komandantu Žandarmerije Dejanu Lukoviću i Saveznoj kriminalističkoj policiji Nemačke.

