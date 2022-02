STUDIJA POKAZALA: Ovaj vitamin ima važnu ulogu u lečenju od KORONE! Treba ga uzimati što pre

Oni kojima je stalno nedostajao ovaj vitamin imaju do 14 puta veću šansu da razviju težu kliničku sliku tokom obolevanja od kovida

Vitamin D pomaže u borbi protiv koronavirusa, te ljudi kojima nedostaje vitamin D imaju do 14 puta veću verovatnoću da će imati težu kliničku sliku, pokazala je nova studija izraelskih naučnika, koja je objavljena u časopisu PLOS One.

Istraživači sa Univerziteta "Bar Ilan" i iz Medicinskog centra Galileja u ovoj studiji pregledali su kartone pacijenata dve godine pre nego što im je dijagnostikovan koronavirus. Prethodna istraživanja o ulozi ovog vitamina tokom infekcije koronavirusa rađena su tako što su posmatrani nivoi vitamina D kada je pacijent već bio hospitalizovan.

Izraelski naučnici su otkrili da ljudi kojima je stalno nedostajao vitamin D imaju do 14 puta veću šansu da razviju težu kliničku sliku, s tim što su uzeli u obzir i druge zdravstvene probleme, kao i starost pacijenata.

Dr Amijel Dror, lekar u RMC i jedan od autora studije, rekao je da su rezultati važni za varijantu omikron, koju su preležali ispitanici u studiji. Vitamina D ima u masnoj ribi, crvenom mesu, jetri i žumancu, a poboljšava opšte zdravlje i jača kosti i mišiće, objašnjavaju naučnici.

Izraelska studija podrazumevala je posmatranje pacijenata tokom prva dva talasa pandemije u zemlji pre nego što je dostupnost vakcine bila široko rasprostranjena.

Imunolog prof. dr Borislav Kamenov kaže za Kurir da ključnu ulogu u sprečavanju virusa ima rana prevencija i što ranije uzimanje vitamina D.

- Studija je pokazala da što se ranije krene sa uzimanjem vitamina D, to će klinička slika biti lakša. Kada govorimo uopšte o zaštiti od infekcija, važno je da znamo da je vitamin D u stanju da drastično unapredi ubijanje infekcija i toksina, on je važan za eliminaciju virusa i toksina, a to je kod kovida vrlo značajna stvar - kaže prof. dr Kamenov.

