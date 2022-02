STIGLO TOPLIJE VREME: Pred nama prolećne temperature, a evo kada i gde se očekuje sneg

U Srbiji će u prvom delu dana biti umereno do potpuno oblačno vreme, posle podne će uslediti razvedravanje, a slab sneg se ujutru očekuje u planinskim predelima i na jugoistoku Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, u istočnoj Srbiji i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od minus dva do četiri stepena, najviša dnevna od osam na jugoistoku Srbije do 16 u Podrinju.

Četvrtak

Ujutro ponegde po kotlinama magla. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša od 12 do 17 stepeni.

foto: Ana Paunković

Petak

Ujutro ponegde po kotlinama magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Uveče u Vojvodini, a u toku noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab promenljiv, uveče i noću u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša od 12 do 17 stepeni.

Subota

Oblačno, hladnije i u većem delu suvo. Na severu Vojvodine razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od -1 do 6 stepeni, a najviša od 5 do 9 stepeni, u Negotinskoj Кrajini do 12 stepeni.

Prognoza vremena za preriod od 13.2. do 17.2.

U nedelju oblačno i uglavnom suvo sa temperaturom bez bitnije promene, a u prvom delu naredne sedmice promenljivo i toplije s kratkotrajnom kišom.

(Kurir.rs)