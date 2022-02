NOVA VARIJANTA KORONE STIGLA IZ NOVOG PAZARA: Ne zna se kako će NEVIDLJIVI uticati na epidemiju, postoje 3 zamke

Nova podvarijanta omikrona, tzv. stelt (nevidljivi), koja je sekvencioniranjem na Medicinskom fakultetu u Beogradu, izolovana u dva uzorka iz Novog Pazara, mogla bi da napravi više štete nego njen najbliži srodnik.

Takve projekcije, uz ogradu da naučni rezultati ne stižu tako brzo kao što se razvija pandemija, baziraju se na bar tri ravni straha: da se podvarijanta BA.2 širi brže od klasičnog omikrona, što se i potvrđuje u praksi, da vakcine pružaju manju zaštitu od nje nego od BA.1, i da na nišanu stelta, mogu da budu čak i oni koji su preboleli i sad već gotovo "stare" sojeve i još dominantni omikron.

Sve to bi, kako se globalno zazire, moglo da dovede do novog zamaha virusa, i još masovnijeg obolevanja, a možda i do promene kliničke slike infekcije, iako se zasad čini da BA.2 ne izaziva težu bolest nego njegov prethodnik omikron.

Tip korone BA.1 još je globalno dominantan, samo se Danska sa više od dve trećine inficiranih novom podvarijantom, bliži momentu kada će stelt da potisne običan omikron. Ali genetsko sekvenciranje ukazuje da BA.2 brzo dobija na zamahu i očekuje se da će uskoro biti dominantan među novim slučajevima u Indiji, Nepalu, Filipinima, Kataru i drugim zemljama.

"Nevidljivi" omikron do sada je potvrđen u oko 60 država.

- Ta činjenica, uz podatak da se 1,5 puta brže prenosi, stelt omikron stavlja u red sojeva koji se posebno prate, ali još nije proglašen za soj od posebnog značaja. Još niko ne može da odgovori na to kako će da utiče kod nas na epidemiju ali možemo da se nadamo da neće uticati. Mi izlazimo iz maksimuma - kaže epidemiolog dr Predrag Kon.

Juče je među 32.933 testiranih virus korona potvrđen kod 13.772 osobe, a preminulo je još 59.

- Ova nedelja će biti u proseku sa brojem zaraženih. Prethodna je bila maksimum i ono što se jasno vidi, to je promena u strukturi obolevanja. Dve trećine inficiranih bilo je u uzrastu od 20 do 50 godina, a sada oni čine 50 odsto. Epidemija se pomera na mlađe - kaže Kon.

Bolnice su sve punije, sada je hospitalizovano 4.425 obolelih, od kojih je 168 na respiratorima, a prof. dr Milika Ašanin, direktor UKCS, kaže da je 90 odsto pacijenata starije od 60 godina.

- Na Infektivnoj klinici su stariji pacijenti koji imaju hronične bolesti i neke komorbiditete. Ima i onih koji imaju manju pneumoniju, koja je u izlečenju, možda bi mogli biti pušteni, ali zbog hronične bolesti moraju da budu u bolnici. U Batajnici je 727 pacijenata, u četiri jedinice intenzivnog lečenja je 60 pacijenata, a na respiratoru njih 37 - kaže dr Ašanin.

