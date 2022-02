NISAM ZNAO DA ME TRAŽE! Oglasio se Aleksa za kojim se TRAGALO 42 DANA: Šetao sam normalno Beogradom, pre 3 dana sam se vakcinisao

Rekao sam svoju odluku, želeo sam da odem, ja nisam nestao, javio sam se - rekao je Aleksa Stanković (21), čiji je nestanak majka Olivera prijavila policiji u Kruševcu 28. decembra,2021. godine, pišu Novosti.

- Isključio sam sve profile na društvenim mrežama i rešio da nastavim samostalan život.

Mladić je ispričao da je isključio telefon, da ne želi kontakt sa majkom i da uopšte nije znao da ga traže. Nikakve posebne motive niti razloge zbog kojih je otišao nije zvanično izneo, osim želje da živi svoj život. Vesti, ističe, nije pratio, internet je koristio zbog posla. Njegovo dovođenje pod rotacijom u kruševačku policiju i interesovanje medija su ga zatekli.

- Šetao sam normalno u Beogradu, ulazio sam u prodavnice, pre tri dana sam se vakcinisao protiv KOVID-19-rekao je između ostalog Aleksa, dodajući da ima planove vezane za rad u Kanadi, kao i da je poneo i pasoš, zajedno sa svim drugim ličnim dokumentima.

Nakon prespavane noći u smeštaju koji je obezbedio Centar za socijalni rad, Aleksa se rano jutros vratio za Beograd.

- On se sinoć zaista na kratko, video sa sestrom i bratom po majci ,obavljen je razgovor sa stručnjacima CSR i nakon toga je prenoćio i vratio se svom životu- pišu Novosti.

- Sve vreme je govorio razumno, staloženo, nije se stekao utisak da ima fizičkih ili zdravstvenih problema.

Majka Olivera,koja je do ponedeljka u kućnoj izolaciji zbog virusa korona, ispričala je svojvremeno medijima da je njen sin, osim što je ostavio poruku pri odlasku da ide, i dva dana nakon „nestanka“ javio porukom da je „dobro“, no i to je stavljeno pod sumnju. Spominjale su se i mogućnosti da su ga vrbovale sekte, da je žrtva neke internet prevare, a majka je u više javnih ispovesti iznela i strah da je u potencijalnom ropstvu.

- Meni je najvažnije da je on dobro, da je neizvesnosti došao kraj, na njemu je gde će nastaviti svoj život- ispričala je,između ostalog Olivera Stanković neposredno nakon potvrde MUP-a da je njen sin pronađen u iznajmljenom stanu na Vračaru.

- Uvek je govorio da svoju budućnost ne vidi u manjoj sredini, spominjao je odlazak, ali nisam očekivala da će pre odlaska u inostranstvo biti neko vreme u Beogradu - rekla je Olivera.

