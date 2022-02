DANAS STIŽE ZAHLAĐENJE, SUTRA SE PALI METEO ALARM: Naredne nedelje čeka nas totalni temperaturni OBRT

U većem delu Srbije danas se očekuje oblačno i malo hladnije vreme, samo će na severu zemlje biti sunčano.

Najniža temperatura od minus jedan do sedam, najviša od sedam do deset stepeni, u Negotinskoj Krajini do 14 stepeni.

Nedelja

Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Zbog toga će na snazi biti žuti meteo alarm.

foto: Printscreen RHMZ

Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša od 6 do 10 stepeni.

Ponedeljak

U većem delu promenljivo oblačno, suvo i toplije sa sunčanim intervalima. Кratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi očekuju se ponegde na jugu Srbije, a posle podne, uveče i noću i u Vojvodini. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 3 stepena, a najviša od 10 do 15 stepeni, u Negotinskoj Кrajini oko 7 stepeni.

Utorak

U većem delu pretežno sunčano i toplo. Na zapadu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 7 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni, u Negotinskoj Кrajini oko 10 stepeni.

Prognoza vremena za period od 16.2. do 20.2.

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i natprosečno toplo.

