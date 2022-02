POTRESNA ISPOVEST SRPKINJE O 9 DANA ZATOČENIŠTVA U DUBAIJU: Mislila sam samo kako da SPASIM SVOJE DETE (2) i domognemo se Srbije!

Državljanka Srbije P. R. i njena dvogodišnja ćerkica koje su devet dana bila zatočene na aerodromu u Dubaiju bezbedno su danas oko podneva stigle na srpsko tlo!

Pavlina je u januaru ove godine sa sestrom i ćerkicom otišla u Saudijsku Arabiju da dete vidi oca, saudijskog državljanina. On im je po dolasku u grad Damam oduzeo pasoše uz izgovor da mora da prijavi njihov boravak lokalnim vlastima. Posle nekoliko dana Pavlina je shvatila da je to opsena i da joj preti opasnost da u stranoj zemlji sa šerijatskim zakonima zauvek ostane bez ćerkice! Usledilo je filmsko bekstvo u Dubai, devet dana zatočeništva na aerodromu uz stalnu pretnju deportacijom u Saudijsku Arabiju i, konačno, jutros - spas!

Po sletanju na aerodrom "Nikola Tesla", P. R. je otkrila detalje životne drame koju je proživela sa ćerkicom i sestrom. Skoro u dahu izgovorila šta joj se desilo uz mešavinu suza i smeha, sreće i iscprljenosti, posle devet dana hrabre borbe u Dubaiju, piše Blic.

"Sarin otac i je nismo u emotivnoj vezi već dve godine, ali smo održavali kontakt zbog deteta. On je dolazio u Srbiju i viđao je, a sve je funkcionisalo dobro do naše posete tamo.

foto: AP

Po dolasku u Saudijsku Arabiju, otac deteta uzeo je naša dokumenta kako bi nam, navodno, regulisao boravak tamo. Posle nekog vremena shvatila sam da su njegove namere drugačije i da nam ne želi vratiti dokumenta, a da je pritom predao zahtev da se detetu izmeni državljanstvo bez mog pristanka!

Ja sam sve prijavila ambasadi u Rijadu, ali u Saudijskoj Arabiji vladaju drugi zakoni. A stavovi šerijatskog prava su uvek u korist muškarca, odnosno oca deteta, što je predstavljalo izuzetno otežavajuću okolnost.

Bila je borba na život ili smrt!

Svi moji pokušaji da nam Sarin otac vrati dokumenta nisu urodili plodom. U ogromnom strahu za naše živote, uspela sam nadljudskim naporima da se domognem mog pasoša, ali ne i ćerkinog, taj kao da je u zemlju propao. Odlučila sam se da idem na sve ili ništa! Kao majka sam bila dužna da spasim svoje dete! U glavi mi je bila samo jedna misao: da nas ne razdvoje i da se domognemo Srbije.

- Na aerodromu u Saudijskoj Arabiji smo (sestra i ja) obukle duge muslimanske haljine, abaje, ispod kojih smo sakrile ćerku. Prošle smo pasošku kontrolu, sve do skenera, ali tu je devojčica izašla, jer u tom delu ne traže pasoš. Drhtale smo od straha, bila je to borba na život i smrt! Pred ukrcavanje u avion, opet ista taktika: sestra i ja se zbijemo jedna do druge, a ona između naših haljina. Zamislite tu agoniju! Kad strepite hoće li dvogodišnje dete progovoriti i otkriti nas! To bi bio kraj za sve!

Ukrcaj na avion je doneo olakšanje, ali ne zadugo. Stigli smo u Ujedinjene Arapske Emirate, gde su nas zaustavili i zatvorili u tranzitnoj zoni na aerodromu Dubai. Tada počinju tortura i maltretiranje. Prisiljavali su me da priznam kako sam prošvercovala dete. Uprokos mojoj priči i detaljnom objašnjenju, niko mi nije poverovao. Tu mi je na kraju rečeno da je za povratak u Srbiju potrebno da dete dobije putni list i da će nas pustiti tek kada ga budemo imali, a u suprotnom moraju da nas deportuju nazad u Arabiju.

Deportuju li nas, nema nam života!

Posle toga policija u Dubaiju im oduzima srpske pasoše i neformalno im se saopštava da "krijumčare dete". Milki oduzimaju i telefon i razdvajaju ih, tako da P. R. nije znala šta je sa njenom sestrom i gde se nalazi.

"To je bio psihološki pritisak da popustim jer su samo ponavljali: "Uđi u avion (za Saudijsku Arabiju), nećemo ti ništa", što sam ja kategorički odbijala, jer sam znala: deportuju li nas, nema nam života!

- Ja sam se odmah obratila otpravnici poslova srpske ambasade u UAE, Danici Savović, koja mi je pružala sve ove dane neverovatnu podršku. Da nje nije bilo, verovatno sada ne bih bila tu! Ona mi je dolazila u posetu dok mi i to nisu zabranili, ali je u jednom trenutku preko sestre uspela da mi dobaci putni list za Saru. Za sve te njihove postupke, koji su se ispostavili nezakoniti, srpsko Ministarstvo spoljnih poslova je slalo protestne note, ukupno njih devet.

Otac prijavljuje da je Sara "oteta"

Dok traje višednevna drama u tranzitnoj zoni aerodroma, otac A. J. zove srpsku ambasadu u Rijadu i obećava da će vratiti pasoš ćerkice. Istovremeno, međutim, prijavljuje policiji i drugim organima Saudijske Arabije da je P.R. kidnapovala Saru i traži da bude prislino vraćena nazadu.

foto: printscreen Tweet

Ambasada Saudijske Arabije šalje nekoliko protesnih nota Ministarstvu spoljnih poslova Emirata. Zahtevaju da majka i dete budu deportovane nazad. Najavljuje se i šerijatski postupak protiv P. R.

" Emirati prihvataju i prosleđuju protestne note iz Saudijske Arabije policiji u Dubaiju, ali srpske ne prihvataju i tako nastaje začarani krug koji je trajao osam dana, nastavlja priču P. R. i dodaje:

" U međuvremenu su tri puta pokušali da me deportuju i to su bili najstrašniji trenuci. Samo su došli u sobu i rekli da uzmemo sve stvari i izađemo da porazgovaramo. Na sva moja pitanja šta mi je sa sestrom nisu hteli da odgovore. Kako smo se kretali videla sam da idemo ka gejtu odakle poleću avioni za Saudijsku Arabiju. Stala sam i rekla: Pričaćemo ovde!

"Samo uđi u avion, ići ćemo mi s tobom, ništa se neće dogoditi", govorili su, dok me u jednom trenutku dve žene nisu uzele za ruke i krenule da me vuku! Tada sam se fizički odupirala i reagovala je policija. Po prvi put je neko rekao da to ne smeju da rade. Tako sam nas spasila prvi put.

Pokušaj deportacije se ponovio još dva puta, ali se očajna žena odupirala i kupovala vreme dok srpska diplomatija ne nađe neko rešenje.

" Moje poznavanje diplomatije nije veliko, ali moja osnovna ljudska prava, a pre svega mog deteta, bila su ugrožena. Čak su me i lagali da je za mnom raspisana Interpolova poternica, da ću u zatvor...

Danica Savović iz UAE ambasade je od prvog dana našeg boravka na aerodromu bila u kontaktu sa mnom. Zaista sve su činili da mi pomognu! Neizmerno sam zahvalna Ministarstvu spoljnih poslova, bez njih ko zna gde bih bila.

Agonija je trajala do sinoć, a očaj i neverica su bivali veći kako je vreme prolazilo. U 21 čas sam znala da je novi let i još jedan pokušaj deportacije. Tešila sam sebe da budem jaka zbog deteta! Nisam smela da se predam! I taman kad mi je ponestajalo snage, sinoć, kao spas u poslednji čas, javljaju mi iz ambasade da ipak idemo u Srbiju! Prebacili su me u hotel sa sestrom i evo nas danas tu. Hvala svima na neizmernoj podršci, a ovu agoniju neću zaboraviti dok sam živa. Ne bih je poželela ni najgorem neprijatelju!, završila je svoju potresnu ispovest P. R.

Predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović, državni sekretar, i Vera Vukićević, pomoćnik ministra, na aerodromu su dočekali Pavlinu, Milku i Saru. Zadovoljstvo zbog ogromnog uspeha srpske diplomatije niko nije krio!

Kurir.rs/Blic