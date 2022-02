MINIMALNA PLATA 2.000 EVRA Dragana otkrila kako izgleda život u Holandiji: Za porođaj u bolnici MORA DODATNO da se plati

Dragana i njen muž su pre nekoliko meseci spakovali kofere i otišli da žive u Holandiju nedaleko od Amsterdama.

Navdo da je odmah primetila da Holanđani imaju znatno uređeniji sistem u odnosu na Srbiju.

- Dosta se vodi briga da budu čisti dvorišta i ulice, nema pasa lutalica na svakom koraku, sve je nekako uređenije i prosto čisto. Ovde se svi uglavnom greju na gas, a ne na struju. Nedeljno ili mesečno se plaća neko ko čisti lišće ispred zgrade, granje i ostalo. Nisam videla čak ni prosjake na ulici. Jedna od najuočljivijih pojava, kad prvi put dođeš, jeste to što su biciklističke staze na svakom koraku, koje su odvojene od pešačkih staza i cesti, a opet sve je nekako skladno i sa merom - ističe Dragana.

Holanđani prema njenim rečima veliku pažnju priklanjaju odvajanju smeća.

- Ovde se smeće posebno odvaja i to svi praktikuju. Kada bacaš, imaš poseban broj koji ti je dodeljen i koji se očita, te se na osnovu količine bačenog smeća vodi evidencija i plaća se na godišnjem nivou. Još jedna stvar koja mi je zapala za oko jeste da se pretežno sve plaća karticom. Holađani manje koriste gotovinu. Koriste karticu čak i kada plaćaju parking, idu vozom... - ističe Dragana.

Zdravstvo je privatno i to se plaća u zavisnosti od paketa koji se izabere.

- Ne mogu da se kupe antibiotici tek tako. Niti neki od lekova na svoju ruku. U supermarketu se mogu naći suplementi, paracetamol, sirupi, sprejevi za nos, ali lekove možete kupiti samo u slučaju kad lekar propiše. Što se porođaja tiče, nisam sigurna, ali koliko sam upućena, porodilja ima pravo da bira da li želi da se porađa kod kuće ili u bolnici. Zanimljivo da Holanđanke uglavnom biraju da se porode kod kuće gde dolazi samo babica. Za porođaj u bolnici mora dodatno da se plati, ali i tada, ako je sve u redu, odmah odlaziš kući. Ne ostaješ kao u Srbiji nekoliko dana u porodilištu, ali babica dolazi nekoliko dana da obilazi i da proverava zdravstveno stanje majke i bebe i može da se dogovori da sprema hranu za njih dvoje i čak i čisti tih nekoliko dana. Što se tiče novčanih povlastica za decu njih nema - otkriva Dragana.

Cene u Holandiji su prema njenim rečima slične kao u Srbiji ili znatno jeftinije, što zavisi od namirice do namirnice. Veliku razliku, međutim, pravi životni standard koji je znatno viši.

- U marketima ima dosta akcija. Mi smo recimo poznatu marku omekšivača uzeli za četiri evra i to četiri u pakovanju, a to je u Srbiji ponekad cena pojedinačnog proizvoda. Ovde je, kada su akcije u toku, često drugi proizvod 50 odsto jeftniji ili besplatan. Ono što je takođe drastično drugačije u odnosu na Srbiju su plate, minimalna je oko 2.000 evra, a cena hrane je ista ili čak jeftinija. Na primer, file piletine je oko sedam evra za kilogram bez kostiju, što je slično kao i u Srbiji, mlevena junetina je pet evra za kilogram. Ima mnogo turskih marketa koji su mnogo jeftiniji, na primer, pakovanje borovnica je četiri evra, a u njemu ima 12 kutija koje se pojedinačno kod nas prodaju za 120-140 dinara. U Roterdamu i Amsterdamu na nekim mestima mogu da se nađu balkanske stvari kao što su pršuta i plazma - istakla je Dragana.

Marihuana može da se kupi u svakoj prodavnici

Dragana se osvrnula i na čuvene "kofi šopove" u Holandiji.

- Njih ima u malo većim gradovima i to na svakom ćošku. Kad smo bili do Amsterdama, videli smo ljude koji sede i puše travu ispred njih i to najnormalnije kao da puše cigaru ili idu ulicom i niko ih ne dira. Ovde nije zabranjena, ali u granicama normale. Ako ispadne neki problem, naravno da će te privesti, kao i u svakoj zemlji i pisaće kaznu. Dok ne ugrožavaš druge sve ti je dozvoljeno. U Amsterdamu možeš da kupiš kolačiće sa travom čak i u običnoj radnji gde se prodaju slatkiši - otkrila je Dragana.