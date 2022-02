RADI SE DO 14 SATI, USLOVI BAJNI: Žene posebno zainteresovane, ovaj POSAO u Srbiji je totalni hit!

Italijanska grupacija Calzedonia – tekstilni gigant za proizvodnju odeće i donjeg veša, do sada je u Srbiji uložila preko 100 miliona evra u investicione projekte. Calzedonia je prisutna od 2008. godine i na teritoriji Republike Srbije trenutno zapošljava preko 4.000 radnika na šest lokacija. Prvo je otvoren pogon u Somboru, zatim u Subotici, Apatinu, Kuli i naposletku u Kikindi, dok u Rumi fabrika “Adriana.tex” posluje u sastavu Calzedonie čime su stvoreni uslovi za zapošljavanje oko 600 radnika.

Direktorka Calzedonia grupe Srbija Aida Jelkić navodi da u svim farikama postoji oko 20 odsto slobodnog kapaciteta i naglašava da Calzedonia grupa ima na raspolaganju slobodnih radnih pozicija za još sigurno 2.000 radnika, tako da nema potrebe fizičkog građenja fabrika, ali definitivno ima prostora za novozaposlene.

“Što se tiče proširenja i gradnje novih fabrika, trenutno nemamo ništa u planu, mada je nama akcenat na radnicima i definitivno imamo prostor za novozaposlene. U Кuli imamo 400 zaposlenih, ali postoji prostor za još 600 šivača, čak i mogućnost druge smene, tako da na samoj teritoriji opštine Кula, ima prostora za još sigurno 400 do 600 radnika. U ostalim fabrikama, takođe. Ove godine je “Adriana.tex” prešao sto odsto u vlasništvo Calzedonie i sada tamo ima 200 zaposlenih, ali trenutno je otvoren konkurs. Možemo da primimo sigurno još 400-500 radnika”, kaže Jelkić.

Uzimajući u obzir da je Calzedonia došla u Srbiju u trenutku kada maltene nije postojala tekstilna industrija, kako Jelkić navodi, sve je trebalo krenuti ispočetka jer jednostavno niko nije znao zanat. Ipak, rezultati kompanije danas su više nego zadovoljavajući, a i dalje se radi na obukama radnika.

foto: Promo

Ikustvo govori u prilog tome da se žene u najvećem broju prijavljuju za posao u fabrici, a za posao šivača ne postoji nikakvo ograničenje kada su godine u pitanju, niti kada je u pitanju obrazovni profil koji poseduje kandidat, odnosno radno iskustvo. Uslovi u fabrici su jako dobri, a što je mnogim zaposlenima važno, u mnogim pogonima nema rada u drugoj ili trećoj smeni.

Dragana Glušica, zaposlena u Calzedonia fabrici u Кuli, radi tamo već skoro četiri godine u kontroli kvaliteta i, iako njena pozicija sa sobom nosi veliku odgovornost, posao nije naporan.

“Jako sam zadovoljna uslovima, pogotovo što moje mesto nosi sa sobom dosta odgovornosti. Inače sam majka troje dece i imam jedno malo dete, pa sam tražila posao u fabrici koja nema treću smenu i tada sam čula za Calzedonia Fiorano. Odmah sam se prijavila, nakon čega su me pozvali za dve nedelje i primili na posao. Odgovara mi što se samo radi prva smena do 14 sati, pa sam kod kuće već u 14.30h. Uslovi su posebno povoljni za nas majke koje imamo malu decu, a idealno je što i u 95 odsto slučajeva nema rada vikendom. Plata je svakog 15-og u mesecu i za četiri godine, koliko sam tu, nijedan dan nije kasnila. Plate dobijemo uvek ranije kada je neki praznik, ne čeka se kao u nekim drugim firmama. To su neke stvari koje su meni najbitnije. Posle podne ste slobodni i niko vas ne uznemirava van radnog vremena”, ispričala je ova zadovoljna radnica.

Njena koleginica Gordana Tepavac već deset godina radi u istoj firmi i kaže da je takođe prezadovoljna uslovima na poslu.

“U Kuli radim tri godine, ali pre toga sam radila u Somboru sedam godina, što znači da sam sada već deset godina u firmi Calzedonia. Što se tiče uslova rada, stvarno sam prezadovoljna i to pokazuje moj staž u ovoj firmi. Zaposlenje mi je donelo dosta znanja s obzirom na to da nisam imala nikakvog iskustva što se tiče šivenja, ali i mogućnost napredovanja. Išla sam korak po korak i došla do pozicije na kojoj sam sada”, ispričala je Tepavac.

Promo