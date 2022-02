KARAMBOL U EMSIJI UŽIVO! Gosti u klinču: Psiholog nazvao one koji veruju PRIMITIVNIM, ASTROLOŠKINJA PRETI DA NAPUSTI STUDIO!

Astrološkinja Jovana Milekić i psiholog i pisac Marko Barković komentarisali su razloge velikih nezgoda na putevima u prethodnih nekoliko dana.

- Ovo je jedan od vrlo tenzičnih strana sa stranae astrologije. Baš danas imamo na nebu Mesec u znaku škorpijona i tada se događaju velike drame, traume, globalne problematike, stradanja ljudi i tako dalje. Kada na to dodamo i nepovoljan položaj planete Merkur, koja vlada saobraćajem i komunikacijama, a ona se nalazi u napetom položaju sa Uranom, koji vlada iznenađenjima, neugodnostima i šokovima imamo ono što imamo na putevima.

foto: kurir televizija

- Sada vidimo posledice svega onoga što se događa u poslednje dve godine. Ja nisam videla skoro da je neko objavio nešto lepo o tome se ne priča. Mi imamo na nebu nepovoljnu situaciju, to je upozorenje kako ćemo mi to da percipiramo i kako ćemo sa tim da izađemo na kraj - kaže astrolog Jovana Milekić.

Psiholog se nije složio sa astrološkinjom, već je naglasio da su vera i astrologija samo štake kojima se čovek pomaže.

- Ja sam saglasan da civilizacija jeste preplašena, da crne vesti dominiraju nad lepim vestima. Cela ova situacija ima svoj diblji koren, a sama ideja da planete imaju uticaj na nas objašnjava se antropocentričnošću. Mi smo jedina vrsta koja je svestna da će umreti, životinje to mogu da osete, a čovek već hiljdama godina ne zna šta će sa tim da radi. Zato imamo religiju, kao jednu vrstu štake, zato imamo astrologiju, imamo razne druge vrste primitivnih shvatanja i verovanja u magije kojima ljudi pokušavaju da objasne slučajnost. Danas je taj dan, koji je, zato što je došao na red - kaže Marko Barković, pisac i psiholog.

foto: kurir televizija

Numerologija je kvazinauka i nemojte verovati u to. Nemojte verovati u crnu magiju i tako dalje rekao je psiholog, na šta se astrološkinja usprotivila:

- Astrologija nije stvar u koju se veruje ili ne veruje, to postoji zajedno sa nama i i te kako funkcioniše. Očigledno gospodin ima neki problem koji bi trebalo iz svoje struke da vidi i protumači. Ja nisam došla ovde da se on i ja napadamo, ja ću poslednji put reći da ne želim da vređam gospodina, ako on ima potrebu da govori da su ljudi koji se koriste astrologijom primitivni i glupi, ja ću napustiti ovaj studio, pa neka gospodin priča šta ima da priča, ja napominjem da nisam došla na televizijski duel, već da predstvaim šta nam zvezde poručuju - jasna je Jovana Milekić.

Marko Barković je naveo da je očigledan skok anksioznosti i depresije prouzrokovane korona virusom.

Astroškinja je istakla da može da upozori na ono što se dešava.

foto: kurir televizija

- Na nebu imamo, pored meseca u škorpionu i merkurovog kvadrata sa Uranom, aspekt Marsa koji ide prema Plutonu. Pluton je planeta koja vlada strahovima, destrukcijom. Kada se one nađu zajedno na teritoriji istog znaka, to znači da se krenulo u akciju, da nema povlačenja i da nema nazad. U kontekstu gore navedenog stanja na nebu, imali smo pun mesec u znaku lava, sunce u vodoliji, kada pogledamo teritorije Rusije i Ukrajine, obe se vezuju za znak vodolije. Rusija je u znaku vodolije, dok je Ukrajini acedentu u tom znaku. Nakon punog meseca sukobi su najžešći. Od 7. marta do 16. aprila imamo veoma tenzične periode, tako da možemo očekivati i pobune masa na drugim teritorijama. Tokom marta očekuju nas još tenzije na globalnopolitičkom nivou. Od polovine meseca aprila može doći do smirivanje tenzija. Ovo jeste jedna ozbiljna preraspodela snaga u svetskoj policiji, moćnici igraju svoj šah vrlo uspešno - kaže astrološkinja.

Psiholog je oštro odgovorio da se sukobi u Ukrajini događaju, zato što Amerika želi da Nemačka postane zavisna od njihovog gasa.

- Cela ova provokacija ima za cilj da se uvedu sankcije Rusiji i da Nemačka pošto-poto prekine taj gasovod i Nemačka ostane bez krvotoka za svoju ekonomiju i najveći gubitnik. Provociranje Rusije da uđe u Ukrajinu da bi joj se uvele sankcije, a Nemačka ostala zavisna - kaže Barković.

Kurir.rs