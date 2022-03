KNJIŽEVNICA MEĐU BUDUĆIM OFICIRIMA: Volim svoju zemlju i želim da imam častan posao, to mi je želja od malih nogu

Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola, pored vrhunskog obrazovanja i sticanja raznih veština, svojim učenicima nude mogućnost da razvijaju i usavršavaju talente.

Jedan od primera je i učenica 49. klase Vojne gimnazije, Neda Ibrajter, koja uprkos činjenici da voli prirodne nauke, neguje i strast prema pisanju, a nedavno je objavila i knjigu pod nazivom „Sunce“. Kako kaže talentovana petnaestogodišnjakinja, inspiraciju za ovo delo bio joj je Drugi svetski rat posmatran „očima deteta“. - Pripovetka predstavlja moj vapaj, odnosno vapaj sve dece sveta, dece koja mole za bolje sutra. Jer, kada dete upadne u tu igru čovečanstva, posle je teško nadoknaditi ono što je izgubilo i iza njih ostane milion nezavršenih bajki i slomljena srca uplakanih majki – navela je ona i dodala da je pripovetku pisala tri meseca. Kaže da je ponosna na knjigu i da to delo za nju predstavlja veliki uspeh. Posle „Sunca“, kako ističe, planira da objavi zbirku kratkih priča i pesama. Neda je objasnila da, uprkos obavezama, ima sasvim dovoljno vremena da se posveti svojoj ljubavi, odnosno pisanju. Ocene ne trpe, kao ni slobodno vreme. - Ovde je vreme raspoređeno. Imamo časove učenja u okviru kojih stignem da uradim sve za školu. To je sasvim dovoljno vremena. Pored tih obaveza i dežurstava, sve može da se uskladi. Vikendom, ako redovno učimo, imamo potpuno slobodno vreme. Stignem i u grad da odem kao svako dete i da se družim sa ostalima - rekla je ona. Neda je nedvosmislena kada kaže da joj privikavanje na internat nije predstavljalo problem i dodala da ne postoje prepreke da se normalno živi. Ne krije da joj je želja da posle završene Vojne gimnazije pohađa i Vojnu akademiju. Iako ima brojna interesovanja, sebe vidi kao studentkinju Medicinskog fakulteta VMA. Međutim, ne isključuje mogućnost da odabere i nešto drugo.

foto: Printscreen/Ministarstvo odbrane Srbije

- Vidim sebe u tome. Svidela mi se i atomska-biološka-hemijska odbrana. Ta želja postoji od malih nogu i dalje mi je u glavi - objasnila je ona. Učenica prve godine Vojne gimnazije ističe da je, pored interesovanja za obrazovanje u tu školu privukao i sport. Trenirala je rukomet pet godina, a voli i atletiku. Da se opredeli za Vojnu gimnaziju, odlučila je još kao mala. - Želela sam da ojačam. To mi je bila želja od malih nogu. Volim svoju zemlju i želim da imam častan posao. Osećam se prijatno što ću ostati u Srbiji i neću otići u inostranstvo, jer ipak treba da razvijamo našu zemlju i da u nju ulažemo - kazala je devojka rodom iz Mokrina.

Kaže da je prva u porodici koja se odlučila da se bavi vojničkim pozivom. - Tati se to mnogo svidelo, ali i mami i njemu je bilo teško što ću otići od kuće, jer su navikli da smo non-stop zajedno. Svi su bili prijatno iznenađeni i ponosni na mene, jer sam tamo bila i najbolji đak osnovne škole i đak generacije. Nisu mi prigovarali da to nije za mene, jer znaju šta god da krenem da radim, to ne ostavim i uvek završim kao pobednik - rekla je Neda.

Ističe da joj Vojna gimnazija pruža široko obrazovanje na brojnim poljima u kojima đaci mogu da se usavrše, prošire svoja znanja, ali i da izgrade ličnost i ojačaju. - Vojna gimnazija nudi mnoge kurseve, sekcije, usavršavanje u predmetima koji nas posebno interesuju. Sve nam je pruženo - ističe ova učenica i smatra da je ponos biti u vojsci. Zainteresovani dečaci i devojčice koji imaju želju da idu istim putem kao Neda Ibrajter, mogu dodatno da se informišu o konkursu za upis u vojne škole na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/cir/konkursi-za-upis-u-vojne-skole#content_one_konkursi.

(Kurir.rs)