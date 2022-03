KOLEGINICE, PODIGNITE MAJICU DA VAM VIDIM OČI! DA LI STE DANAS TMURNI ILI VLAŽNI? Predator vreba i na Medicinskom fakultetu

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, prema rečima jedne studentkinje (ime i prezime poznato redakciji), trenutno radi profesor koji ima veoma problematično ponašanje i niže neprimerene komentare sa seksualnom konotacijom na račun devojaka, zbog čega im je veoma neprijatno.

Ipak, kaže ona, ne prijavljuju tog profesora jer važi za uglednog, a strah da neće položiti ispite i stid su faktori koji ih takođe sputavaju.

Za Kurir je o njegovom ponašanju govorila jedna od budućih doktorki, koja je prisustvovala trenucima neprijatnosti i opisala nam je šta on radi.

- Jednom prilikom imali smo usmeni ispit. Moja drugarica, koja je sedela do mene, bila je pristojno obučena. Veoma je lepa, inače. Spremila je ispit i, kada je počela da odgovara, taj profesor joj je uputio vrlo nepriličan komentar. On joj je rekao: "Koleginice, podignite majicu da vam vidim oči." Svi smo zanemeli, ali smo se potom, nažalost, navikli na njegove ružne komentare.

- Bio je kišan dan i predavanje upravo tog profesora. Profesor je uputio ogavan komentar koleginici koja je sedela u redu iza mene. Prišao joj je i pitao je: "Kako ste vi danas, koleginice?" Ona je odgovorila: "Profesore, kao vreme." Ipak, njegovoj narednoj rečenici se niko nije nadao. Upitao ju je: "Dobro, koleginice, da li ste tmurni ili vlažni?" Na tu njegovu reakciju svi smo ostali zapanjeni, a koleginica je samo sagla glavu od stida - ispričala je naša sagovornica.

Ona je dodala da je u pitanju profesor koji se hvalio studentima kako je kupio skupoceni automobil.

- Jednom prilikom pitao nas je tokom predavanja da li znamo zašto je kupio taj automobil. Odgovorili smo da ne znamo, a on je rekao, gledajući u jednu koleginicu, da je to skupoceno vozilo pazario jer se, citiram ga, na njemu "lakše spuštaju sedišta". Tom prilikom, dok je to izgovarao, tako je pohotno gledao u nju da ona nije znala gde da skrene pogled od sramote.

Dr Dragan Delić Ne smeju pojedinci da kaljaju ugled fakulteta Dr Dragan Delić, infektolog, koji je završio Medicinski fakultet u Beogradu, zgrožen je. - Takvo ponašanje apsolutno je neprihvatljivo u našoj profesiji! To se prosto podrazumeva. Nepojmljivo mi je i da čujem da se tako nešto dešava. Naša struka je nešto što je čestito, a oni koji se njome bave treba da pokažu akademsku čestitost i profesionalnost. Time se moraju baviti oni koji su na čelu ustanova, ali i nadležni. Ne sme se dozvoliti da se jedna ustanova koja je renomirana kalja zbog pojedinaca.

Dr Radmila Šehić Predatore saseći u korenu Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, takođe je završila studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. - Seksualno zlostavljanje od strane nekoga ko je zavisan od druge osobe i tamo gde inače postoji kontrola moći jeste česta, ali je to za istragu i odstranjivanje takvih ljudi iz sredina gde treba da budu osobe koje moraju biti primer onima koje podučavaju. Takvo ponašanje je za svaku osudu jer je naša profesija časna. Nema opravdanja, mislim da treba ispitati psihički momente predavača koji se bave poslom koji se bave. Slično iskustvo kada sam bila student nisam imala, niti oni koje ja poznajem. Treba predatore saseći u korenu i osloboditi prostor za kvalitetne predavače.

Kurir.rs / S. Trajković