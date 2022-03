PROSTAČKI! KOLEGINICE, TI SI SKAKALA NA VIŠE J.JA NEGO ŠTO SAM IH JA POJEO U ŽIVOTU! Ovo je samo jedna od gadosti sa FPN!

Jedan stariji profesor, već penzionisan, jednom mi je rekao:

"Ti si skakala na više jaja nego što sam ih ja pojeo u životu!" A onda mi je bukvalno buljio u noge i dekolte, koji zaista nije bio nimalo napadan, ali njegov pogled je bio izuzetno neprijatan. Imala sam osećaj da me skida pogledom! Bila sam veoma uznemirena zbog takvog njegovog odnosa.

Ovo za Kurir tvrdi studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu (ime i prezime poznati redakciji). Ona je samo jedna od devojaka koje su na ovom fakultetu doživljavale neprijatnosti od profesora i asistenata, saznaje Kurir. Potvrdila nam je da taj profesor s perverznim mislima nije usamljen slučaj na FPN.

- Ima još jedan profesor koji je veoma napadan prema devojkama koje dolaze možda malo slobodnije obučene, dok prema visokim devojkama i muškarcima otvoreno pokazuje, mogu slobodno reći, gađenje. Devojka koja dolazi na predavanje i polaganje ispita slobodnije obučena lagano prolazi. Treći profesor u nizu tih predatora na FPN jednom je slučajno okačio lezbo-pornić na društvene mreže i posle se pravdao da je imao više otvorenih tabova na brauzeru i da nije obratio pažnju šta je kopirao. Devojke ga se boje, izbegavaju konsultacije kod njega i ako imaju pitanja, uvek ih postavljaju na predavanjima - otkriva naša sagovornica.

Postoji i četvrti profesor, koji se ne libi da "demonstrira svoju moć" i zloupotrebi položaj na kom je.

- Taj profesor voli na konsultacijama da se nama devojkama unosi u facu, a nekoj i da dodirne koleno. Ukoliko neku od koleginica sretne u izlasku, a popio je, spreman je da, ako mu se dopada, počne da je spopada. To je profesor za kog se priča da je inače nasilan prema svojoj ženi, da ju je tukao i vezivao za radijator - priča naša sagovornica.

Druga sagovornica Kurira (ime i prezime poznati redakciji) svedočila je da jedan od poznatih profesora te ustanove poziva studente na ispit nedeljom s ciljem da za kraj "odvoji" onu devojku koja mu se dopada.

- Taj profesor predator studente ispituje nedeljom, kada na fakultetu nema ni zaposlenih, ni studenata, ni čistačica. Tu je samo portir. On namerno ostavi večernji termin, za kraj ostavi devojku koja mu se dopada i nju uvlači u svoju predatorsku mrežu - kaže ova studentkinja.

Dodaje da je zbog tog profesora, koji za sebe voli da misli da je šarmantan, njena drugarica povraćala jer joj je na konsultacijama govorio razne gadosti poput da je "ulazak političara u politiku kao ulazak u vaginu". To je i blago naspram svega što je izrekao, a što nije za novine, zbog čega je ona plakala i povraćala, pa i pozvala roditelje da reaguju.

Ali na Fakultetu političkih nauka na meti pojedinih profesora nisu samo studentkinje:

- Za profesora koji je napao mog kolegu poznato je da je biseksualac. Inače, drug ima zdravstvenih problema, a ovaj ga je terao na oralni seks da bi dobio prolaznu ocenu kod njega.

Da nisu samo profesori ti koji u ovoj obrazovnoj ustanovi koriste svoju poziciju, dokaz je i asistent na jednom predmetu.

- On je nemilosrdan prema svima! Gazi sve pred sobom, ali zato među nekim studentkinjama ima favorite... Većina vežbi je uslov za izlazak na ispit, a pošto je on asistent, onda koristi to da pojedine devojke "pogura" da lako prođu na njegovom predmetu. I to samo one devojke koje se izazovno oblače. Svi vide da samo u njih gleda kao blesav. Ko zna šta mu je sve u glavi - priča naš izvor sa FPN.

U specijalu posvećenom ovoj temi Kurir će i narednih dana razotkrivati neke mračne tajne sa pojedinih fakulteta i grozote koje su se tamo dešavale studentkinjama i studentima, a o kojima svi ćute, mahom zbog sramote. Inače, anonimno istraživanje Viktimološkog društva iz 2021. otkrilo je alarmantne podatke da je čak svaki peti student ili studentkinja u Srbiji nekada bio izložen seksualnom nasilju na fakultetu. Istraživanje je rađeno na 22 fakulteta i šest univerziteta u Srbiji. Većinu studenata sa iskustvom seksualnog nasilja činile su studentkinje, njih 242, i 29 studenata.

Ivica Dačić Zalažem se da se najoštrije kazne Predsednik SPS Ivica Dačić jedan je od najpoznatijih studenata Fakulteta političkih nauka, diplomirao je 1989. godine na odseku žurnalistike s prosečnom ocenom 10. Kada smo mu preneli naša saznanja o dešavanjima na tom fakultetu, rekao je: - U vreme kada sam ja bio student, toga nije bilo. Najoštrije osuđujem takvo ponašanje. To je nedopustivo. Ti profesori treba da uče decu pravim vrednostima života, a ne da rade takve stvari. Zalažem se za najoštrije kazne za one koji to čine. Nadležni time treba da se pozabave. foto: screenshot RTS

Branko Ružić Ima divnih profesora, ali kukolj treba sankcionisati Ministar prosvete Branko Ružić takođe je diplomirao na FPN, na odseku za međunarodne odnose, a u periodu od 1996. do 1999. godine obavljao je funkciju studenta prodekana na tom fakultetu. - Najoštrija osuda svake vrste seksualnog uznemiravanja, manipulacije drugima s pozicije autoriteta, seksizma jeste vrednosna odrednica svake normalne osobe. Pored osude, takva vrsta nepočinstva zaslužuje i sankcionisanje, u čemu dobar alat može biti i Krivični zakonik, koji je obogaćen upravo odredbama koje se odnose na tu tematiku. Sve ovo jeste moguće ukoliko se takvi navodi potvrde kao istiniti, ukoliko postoje prijave oštećenih, što bi u krajnjem epilogu dovelo do procesuiranja - ističe Ružić i dodaje: - U vreme kada sam obavljao funkciju prodekana studenta, imao sam sijaset pritužbi od strane svojih koleginica i kolega, ali niti jedna nije imala konotaciju seksualnog uznemiravanja. Smatram da je važno povesti računa o renomeu svih visokoškolskih ustanova, među kojima je i moj matični fakultet - FPN, ali i o armiji predivnih profesora koji prenose znanje iz različitih specijalizovanih oblasti. Nisam pristalica generalizacije, ali ukoliko nadležni organi utvrde da u žitu ima i kukolja, onda zdušno podržavam da takav kukolj bude sankcionisan. foto: Ana Paunković

Hajrija Ramadani Nasilnik nikad nije sam Hajrija Ramadani, predsednica udruženja žrtava nasilja HAJR, rekla je za Kurir da osuđuju sva dešavanja o kojima svedoče studenti sa naših fakulteta za Kurir. - Nasilnik nikad nije sam. Ako ima dobru poleđinu, on misli da je jak, a krije se iza titule, prijatelja, zvanja. Užasno je što se uvek žena gleda kao gluplja, nesposobnija i što neki sebi daju za pravo da mogu da rade šta hoće. Pojedini muškarci misle da žena nema pravo na izbor i misle da će da pristane na sve da bi došla do cilja. Takvih slučajeva ima mnogo na fakultetima, nisu usamljeni, i njima se nadležni svakako moraju pozabaviti. foto: Privatna arhiva

