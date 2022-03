Mirjana Bobić Mojisilović: Ovo je nešto što nikad niste probali

Poznata srpska autorka, slikarka i TV lice Mirjana Bobić Mojisilović već dve godine putuje po Srbiji i predstavlja nam blagodeti naše bogate zemlje. Na svojim putovanjima je pronašla posebnu inspiraciju u ukusima naših krajeva za koje kaže da su „ludilo“. Baš o ukusima našeg kraja smo razgovarali sa njom i otkrila nam je koje su njene omiljene kombinacije srpskih autentičnih proizvoda i koje od njih bi pretvorila u junake svojih knjiga.

Kada biste pisali priču o ukusima naših krajeva koje najviše volite, ko bi bili glavni junaci?

foto: Stefan Simonović

Ja volim Srbiju. Volim da je osetim svim čulima, a ako me pitate koji ukusi bi bili moji junaci – bili bi to Ukusi moga kraja. A samo da vam kažem, svaki kraj je moj! To vam pričam! Srbija je plejada ukusa koji ne mogu da vas ostave ravnodušnim i o kojima jednostavno ne možete da prestanete da pričate.

foto: Stefan Simonović

Na primer, suva šljiva – nezgrapna dama koja nosi breme srpske istorije, nasleđa i tradicije. Ona bi od mene dobila partnera koji je zaslužuje, recimo, kozji sir i njih bi vezala jedna pančeta u čijem su ukusu ispisane sve neispričane priče o balkanskoj ljubavi. I tako dobijamo suvu šljivu filovanu kozijim sirom i rolovanu pančetom koji podsećaju malo i na detinjstvo... Kiselkasto-slatkasto, jako i slano - to je spajanje Srbije u jedan zalogaj.

foto: Stefan Simonović

A za one koji vole tradicionalnije priče, tu bih uvela dobro znani zlatarski sir, strogog oca koji bi da ljubav između hirovite pršute i vragolastog ajvara ostane samo na prijateljstvu. Ali kada zajedno dođu na domaći hleb sa suvom šljivom, sve pada u vodu, ljubav pobeđuje i ukusi se spajaju u priču života.

Mogu vam reći da sam jednom sasvim slučajno pila šampanjac i jela čvarke, i da je to daleko bolja kombinacija od one carske ruske - kavijar i šampanjac. Ova naša nije carska, ali je u svakiom slučaju kraljevska. Zato biram ražani hleb, ovčiji sir i slatko od šumske kupine. Sve bi to bilo jednostavno, da ne dolazi i pašteta od čvaraka. Šta da kažem, hleb i čvarci su nas održali, a šumska kupina je tu da sa ovčijim sirom bude naša autohtona verzija „dolce vita“.

foto: Stefan Simonović

