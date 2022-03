SRBIN KUPIO HLEB, PA VIDEO DA JE ROK TRAJANJA PRELEPLJEN! Zbog ovoga se ODMAH ŽALIO, u pitanju je OZBILJNA OBMANA! (FOTO)

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kazna za obmanjivanje je od 300.000 do 2.000.000 dinara, naglašava Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva

Burne reakcije, ali i pitanje kakvu hranu jedemo i ko je proverava izazvala je prijava jednog sugrađanina koji je kupio hleb u prodavnici jednog poznatog trgovinskog lanca i video da je preko jednog datuma roka trajanja prelepljen drugi datum!

On se zbog obmane koju je doživeo obratio organizaciji potrošača Efektiva i njima dostavio skrinšot kao potvrdu da je kontaktirao i sa tim trgovinskim lancem.

- Oko 15 časova došao sam u prodavnicu da bih kupio hleb. Kupio sam hleb od 119,99 dinara i samo njega. Žurio sam kući jer me je porodica čekala za ručak. Tek za vreme ručka stavili smo hleb na sto. Uvideo sam da je tvrd kao kamen. Kad sam detaljno pogledao šta sam kupio, video sam da su nalepnica s cenom i deklaracija prelepljene. Ispod je bio datum 24. februar, a preko je prelepljen datum 26. 2, što je pokušaj najgore obmane kupca - napisao je on i naveo da je račun bacio zajedno s kesom od hleba.

Trgovinski lanac mu je odgovorio. Oni nisu demantovali da je hleb iz njihove radnje i priznali su da su upotrebili staru kesu.

- Nakon prijema vaše primedbe izvršili smo proveru sa kolegama iz maloprodajnog objekta radi utvrđivanja eventualnog propusta. Obaveštavamo vas da shodno dobijenim informacijama hleb domaći je ispečen tog prepodneva, a da je bio tvrđi jer je prepečen. U pogledu deklaracije na kesi, kese su zaposleni imali pripremljene, a neiskorišćene od prethodnih dana sa nalepljenim deklaracijama, pa je u konkretnom slučaju iskorišćeno nekoliko takvih kesa s nalepljenom novom deklaracijom. Svakako proizvod koji ste kupili nije sa ranijim datumom. Na osnovu svega navedenog želimo u ime kompanije da vam uputimo izvinjenje zbog ove neprijatnosti, a zaposlenima je svakako skrenuta pažnja - napisali su iz tog trgovinskog lanca.

Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva navodi da je u konkretnom slučaju u pitanju klasična obmana potrošača:

- Ovo bi mogla da bude obmana u pogledu kvaliteta ako se prodaje s drugačijim pakovanjima i s druge strane i obmana po pitanju bezbednosti hrane. Mi vidimo dokaz da je jednom prelepljen datum, ali se postavlja pitanje da li je pre toga isto to rađeno još nekoliko puta. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kazna za obmanjivanje kreće se od 300.000 do 2.000.000 dinara. Ipak, one retko budu napisane jer slične slučajeve retko ko prijavi, a i sama tržišna inspekcija ne radi svoj posao. U konkretnom slučaju problem je što oštećeni potrošač nema račun kao dokaz kupovine, mada ima potvrdu u prepisci s prodajnim lancem.

Nije prvi put Prodavali sok od jagode bez trunke jagode Početkom ove godine javnost je bila zbunjena tvitom jednog čoveka koji je objavio fotografiju deklaracije voćnog napitka na kojoj piše da je u pitanju proizvod sa 100 odsto jagode, a ispod, sitnijim slovima navedeno je da sadrži jabuke, grožđe i banane. Stručnjaci su tada za Kurir takođe rekli da je u pitanju klasična obmana potrošača. foto: Printscreen

Nutricionista prof. dr Jagoda Jorga kaže da nije toliko sporan rok trajanja hrane koliko kontrola kvaliteta proizvoda i dodavanje aditiva u meri u kojoj je to dozvoljeno: - Aditivi su tu jer oni ne štete zdravlju. Rok trajanja nije sporan koliko količina aditiva. Ima mnogo aditiva koji ne štite od kvarenja proizvoda.

