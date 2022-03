VAŽNO ZA VOZAČE! Meriće se brzina na svim putevima, treba da znate koje su kazne ZA SVAKO PREKORAČENJE! IDU I DO 150.000 dinara!

Najmanja kazna je 3.000 dinara, i to za prekoračenje brzine do 10 km/h u naselju ili 20 km/h van naselja

U periodu od 21. do 27. marta ove godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila!

Akcija će se sprovesti u 30 evropskih zemalja koje su članice ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope).

U okviru te akcije, u četvrtak, 24. marta, realizovaće se takozvani „Speed Marathon“, tokom kog će na svim najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno, u trajanju od 24 časa.

Najavljeno je da će zato saobraćajna policija svakoga dana angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja - ručne radare, radare u sistemima video nadzora i uređaje za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije („presretačima“), dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

U cilju zaštite bezbednosti pešaka brzina biti merena i u zonama pešačkih prelaza.

Najavljeno je i da će svaki kontrolisani vozač biće alkotestiran, dok će saobraćajna policija prilikom zaustavljanja svakog motornog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja izvršiti kontrolu da li se od strane vozača i svih putnika u vozilu pojasevi koriste na način koji je predvideo proizvođač vozila.

foto: Damir Dervišagić

Važno je da znate takođe koje su kazne za prekoračenje brzine u naselju, a koje van naselja.

Kazne za prekoračenje brzine u naselju

- Za prekoračenje brzine do 10 km/h sledi novčana kazna 3.000 dinara, osim u slučajevima kada je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili nezgoda, kada kazna iznosi između 5.000 i 15.000 dinara uz minimalno 2 kaznena poena

- Za prekoračenje brzine do 20 km/h novčana kazna iznosi 5.000 dinara do 10.000 dinara, osim kada je prekršajem izazvana neposredna saobraćajna opasnost, i tada je kazna može da iznosi od 6.000 do 18.000 dinara, uz minimalno 2 kaznena poena

- Prekoračenje brzine od 21 km/h do 50 km/h podrazumeva kaznu od 6.000 do 20.000 dinara, osim u slučaju izazivanja neposredne opasnosti kada je iznos kazne od 10.000 do 40.000 dinara, a u ovom slučaju je moguća i zatvorska kazna do 45 dana uz minimalno 4, odnosno 5 kaznenih poena.

- Za prekoračenje dozvoljene brzine od 51 km/h do 70 km/h predviđene su novčane kazne od 15.000 do 30.000 dinara, ili do 30 dana zatorske kazne uz 7 kaznenih poena, a ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost, kazna je između 30.000 i 50.000 dinara ili do 60 dana zatvorske kazne, uz 10 kaznenih poena

- U slučaju prekoračenja brzine preko 70 km/h, sleduje kazna od 100.000 do 120.000 dinara, uz minimalno 15 dana zatvorske kazne i 14 kaznenih poena, dok se u slučaju izazivanja neposredne opasnosti dobija kazna od 120.000 do 150.000 dinara i minimum 45 dana zatvorske kazne, odnosno 16 kaznenih poena

foto: Fonet

Kazne za prekoračenje brzine van naselja

- Za prekoračenje brzine do 20 km/h sledi novčana kazna 3.000 dinara, osim u slučajevima kada je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili nezgoda, kada kazna iznosi između 5.000 i 15.000 dinara, uz 2 minimalno 2 kaznena poena

- Za prekoračenje brzine od 21 km/h do 40 km/h novčana kazna iznosi 5.000 dinara do 10.000 dinara, osim kada je prekršajem izazvana neposredna saobraćajna opasnost, i tada je kazna može da iznosi od 6.000 do 18.000 dinara, uz minimalno 2 kaznena poena

- Prekoračenje brzine od 41 km/h do 60 km/h podrazumeva kaznu od 6.000 do 20.000 dinara uz 3 kaznena poena, osim u slučaju izazivanja neposredne opasnosti kada je iznos kazne od 10.000 do 40.000 dinara, a u ovom slučaju je moguća i zatvorska kazna do 45 dana uz 4 kaznena poena

- Za prekoračenje dozvoljene brzine od 61 km/h do 80 km/h predviđene su novčane kazne od 15.000 do 30.000 dinara, ili do 30 dana zatorske kazne i 6 kaznenih poena, a ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost, kazna je između 30.000 i 50.000 dinara ili do 60 dana zatvorske kazne uz 9 kaznenih poena

- U slučaju prekoračenja brzine preko 80 km/h, sleduje kazna od 100.000 do 120.000 dinara, uz minimalno 15 dana zatvorske kazne i 14 kaznenih poena, dok se u slučaju izazivanja neposredne opasnosti dobija kazna od 120.000 do 150.000 dinara i minimum 45 dana zatvorske kazne, uz 16 kaznenih poena.

Inače, Ministarstvo je saopštilo da se u prva dva meseca ove godine, na putevima u Srbiji dogodila 61 saobraćajna nezgoda sa poginulim licima, a u gotovo polovini tih nezgoda kao jedan od uticajnih faktora javljala se neprilagođena brzina uslovima saobraćaja i stanju puta.

Takođe, tokom navedenog perioda, saobraćajna policija sankcionisala je oko 65.000 vozača zbog učinjenog prekršaja prekoračenja brzine, što je dvostruko više u odnosu na prva dva meseca 2021. godine.

Kurir.rs