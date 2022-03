PREMIJERKA BRNABIĆ I MINISTAR STEFANOVIĆ PODELILI KLJUČEVE: Stanovi za 152 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović dodelili su danas u Nišu ključeve od 152 stana za aktivne i penzionisane pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Predsednica Vlade Ana Brnabić zahvalila je pripadnicima sistema odbrane i njihovim porodicama na svemu onome što rade i što vole i čuvaju našu zemlju.

- Živimo u teškim i izazovnim vremenima. Vidite da se danas u Evropi i svetu ne zna više šta donosi danas, šta donosi sutra, i u ovakvim okolnostima videlo se da je bila prava, pametna, vizionarska odluka predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kada je još kao predsednik Vlade Republike Srbije odlučio mnogo više – da ulaže u našu odbranu, u Vojsku Republike Srbije, i generalno u naše službe bezbednosti – rekla je predsednica Vlade.

Ona je najavila da će krajem juna biti dodeljeno još 190 stanova iz državnog projekta stanogradnje za službe bezbednosti koji je pokrenuo Aleksandar Vučić 2017. godine, kao i da se uskoro prelazi i u fazu 1B, što je još dodatnih 1.188 stanova za pripadnike službi bezbednosti. Ministar Stefanović rekao je da je danas zaista veliki dan za sve u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, zato što će se ovde skućiti ukupno 152 porodice pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

- Oni će dobiti svoj krov nad glavom, useliti se u svoju sigurniju budućnost. Najveći broj ovih stanova, u koji se useljavaju ovi sjajni ljudi i njihove porodice, su dvoiposobni i trosobni. Čuli smo i od gradonačelnice Niša da će se ovde graditi vrtići i jedno potpuno urbano, novo niško naselje – rekao je ministar.

On je poželeo svim pripadnicima, koji su danas dobili ključeve, mnogo lepih trenutaka u njihovim novim domovima.

- Znam šta znači kad se uselite u svoj stan, koliko sreće ima u tom momentu, koliko se porodica raduje i koliko je svima, zaista, puno srce. Teško je opisati rečima koliko ovi ljudi to zaslužuju. Vojnički hleb je težak. Ovaj poziv zaista biraju posebni, hrabri, plemeniti ljudi, skromni. To su ljudi koji pitaju šta oni još mogu da urade za svoju zemlju, a ne šta njihova zemlja može da uradi za njih. I zbog toga sam posebno zadovoljan i srećan što je danas njihova Srbija mogla da im kaže hvala, i to ne samo rečima, već na jedan ozbiljan način rešavajući im ovo važno životno pitanje – rekao je Stefanović. On je podsetio da je, zahvaljujući reformama i inicijativi predsednika Vučića za projekat državne stanogradnje, samo u prethodnoj godini uspešno rešeno stambeno pitanje za više od 1.400 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kroz različite modele koji su bili na raspolaganju.

- Danas su ovde zajedno, dakle, svoji na svome u svojim kućama, naši aktivni pripadnici, vojni penzioneri, ali i porodice naših preminulih kolega. To su ljudi koji su se borili i koji se bore za ovu zemlju, koji su joj posvetili, ne samo svoje karijere, već i čitave živote - rekao je ministar. Stefanović je istakao da je važno da im pokažemo da to cenimo. - Hoću da se zahvalim i predsednici Vlade na svim aktivnostima koje su preduzete u poslednjih nekoliko godina sa Gradom Nišom, a koje su omogućile da ovaj projekat bude završen i da u narednom periodu ovde, osim zgrada, dobijemo i ozbiljne saobraćajnice i infrastrukturne objekte koji će učiniti život ovde još lepšim – rekao je ministar Stefanović.

On je poručio da danas sa ponosom možemo reći da su naši vojnici bolje opremljeni i da imaju bolji životni standard. - Borićemo se, naravno, da to pojačamo i poboljšamo i u narednom periodu. Put izgradnje jake vojske nije nimalo lak, ali mi je drago da građani Srbije danas vide da je ona najčvršći temelj zaštite naše zemlje i mi tu borbu za njeno jačanje nastavljamo – rekao je ministar Stefanović.

Ceremoniji su pored premijerke Brnabić i ministra Stefanovića prisustvovali i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, predsednik Skupštine Grada Niša Boban Džunić, pomoćnik ministra za ljudske resurse Katarina Tomašević, komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović, načelnik Kabineta ministra odbrane pukovnik Stevan Kotarlić, načelnik Uprave za infrastrukturu pukovnik Slobodan Starčević, kao i članovi porodica aktivnih i penzionisanih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su danas dobili nove stanove.

