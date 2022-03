SUBVENCIJE ZA ZAMENU STOLARIJE DOBIĆE 20.000 DOMAĆINSTAVA: Evo koliko opština je konkurisalo i kolike su UŠTEDE NA RAČUNU!

Ministarstvo rudarstva i energetike je početkom februara raspisalo novi javni poziv za unapređenje energetske efikasnosti, na koji se prijavila 151 jedinica lokalne samouprave, saopštilo je ovo ministarstvo.

- Obezbedili smo dve milijarde dinara subvencija za građane i očekujemo da ćemo tim sredstvima sprovesti energetsku sanaciju u više od 20.000 domaćinstava. Zamenom stolarije, izolacije, krovova i sistema grejanja umanjujemo potrošnju energije, poboljšavamo kvalitet vazduha u urbanim sredinama, unapređujemo kvalitet grejanja i uslova života u domaćinstvima - rekao je Milan Macura, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike.

On je rekao da Srbija godišnje troši 40 odsto energije više od zemalja u regionu koja se baca kroz dotrajalu stolariju i neizlovane kuće, zbog čega je država odlučila da pruži finansijsku pomoć kako bi unapredila energetsku bezbednost i građanima omogućila smanjenje nepotrebnih troškova.

- Procene su da ćemo realizacijom novog javnog poziva ostvariti uštede na godišnjem nivou jednake proizvodnji energije gradske toplane u Nišu. Кada su uštede računa u pitanju, oni će u proseku biti niži za 20 do 30 odsto, što je veoma značajno - rekao je on.

Macura je napomenuo da je ovaj projekat važan za svako domaćinstvo u Srbiji, da postoji veliko interesovanje građana koji žele da učestvuju i u novim javnim pozivima za druge mere energetske efikasnosti.

- Nama je veoma važno da do sada nije bilo zloupotreba i da su izvođači radova efikasno sarađivali sa opštinama i gradovima. U svim domaćinstvima koja smo obišli rekli su nam da planiraju da se prijave i na sledeće javne pozive za druge mere i da je ovo za njih veoma značajna podrška i pomoć - rekao je pomoćnik ministarke.

On je podsetio da je Svetska banka pre dva dana odobrila zajam u vrednosti od 50 miliona dolara za podršku povećanju energetske efikasnosti u Srbiji i da će time biti obuhvaćeno 80.000 domaćinstava u Srbiji sa težištem na ona koja su socijalno ugrožena.

- Svetska banka je prva međunarodna finansijska institucija koja je zvanično podržala naš program energetske efikasnosti. S obzirom na to da se socijalno ugrožena domaćinstva najčešće greju na čvrsta goriva, obezbedićemo im bespovratna sredstva za zamenu sistema grejanja i prelazak sa uglja na ekološki prihvatljiva rešenja. Time ćemo dodatno doprineti kvalitetu životne sredine, s obzirom na to da ćemo smanjiti broj individualnih ložišta. Ove godine smo obezbedili više od 200 miliona evra za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima i javnim objektima, imamo radove u velikom broju vrtića i škola, ali smo omogućili i olakšice za devastirane opštine koje u javnom pozivu mogu da učestvuju sa 30 odsto sredstava, dok će Ministarstvo obezbediti 70 odsto - zaključio je on, a saopštilo ministartvo.

