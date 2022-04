BIO SAM JEDAN OD RETKIH SLEPACA S MASKOM NA GLASANJU! Šekler ogorčen: Političari nisu smeli da se zamere nevakcinisanim glasačima!

Izbori u Srbiji i sukobi u Ukrajini bacile su korona virus u zapećak kada je reč o glavnim temama u našoj zemlji. Ublažavanje mera koje je doneo Krizni štab i dolazak lepšeg vremena umnogome su uticali da se o koroni sve manje priča.

Ipak, da li će nas podmukli virus opet iznenaditi ili smo definitivno stigli do kraja borbe u sa ovom pandemijom zanimalo je i voditelje jutarnjeg programa Redakcija na televiziji Kurir, koji su odgovore potražili na jednoj od najrespektabilnijih adresa.

Virosolog dr Milanko Šekler slaže se da je priča o korona virusu pala u treći plan sasvim opravdano, ali dodaje da nije bezbrižan kada je reč o mogućnosti pogoršanja statistike na teritoriji Srbije.

foto: Kurir Televizija

- Tačno je da je takva situacija kod nas, ali u drugim zemljama to nije slučaj. Čak ćete i u ruskim i ukrajinskim medijima naći informacije o korona virusu u samom vrhu najvažnijih tema. Ono na šta ja nailazim su dnevne informacije koje skreću pažnju stanovništvu na ozbiljnost situacije. U Rusiji i dalje govorimo o nekoliko sgtotina umrlih dnevno. Takođe, sve izbeglice koje ulaze u Rusiju prvo se šalju na vakcinalne punktove, pa tek onda mogu da nastave dalje kretanje - objašnjava dr Milanko Šekler.

Voditelj Goran Anđelković svedočio je o svom nedavnom boravku na Kubi gde je, po njegovim rečima, vakcinisano oko 98 odsto stanovništva, i gde bukvalno svi nose maske, čak i na otvorenom prostoru. Šekler je pojasnio zbog čega se ovoliko razlikujemo.

07:07 Milanko Šekler: Rat u Ukrajini gurnuo koronu u drugi plan

- Kuba je, za razliku od nas, kasno počela sa imunizacijom stanovništva jer su čekali da proizvedu svoju vakcinu. Onda je vakcinisala gotovo celokupno stanovništvo i rešila problem pandemije, vrlo verovatno do kraja. Ovde imamo situaciju da se vakcinisani pitaju kad i koju četvrtu dozu da prime, a nevakcinisani i dalje pametuju. Ono što me "raduje" je da i dalje najveći broj zaraženih i hospitalizovanih čine nevakcinisani. Zaražavaju se i vakcinisani, što zbog protoka vremena od poslednje doze, što zbog sposobnosti omikron soja da se brže širi. Ipak, oni uglavnom prolaze s veoma blagim simptomima.

Šekler se potom vratio na prvobitnu temu, odnosno prestanka priče o koroni i poziva stanovništva da se vakciniše.

foto: Kurir Televizija

- Ja sam verovao da će izbori biti povod da se stanovništvu još jednom skrene pažnja, da se biračko telo pozove da se vakciniše. Međutim, moji pozivi i desnici i levici, ni strankama na vlasti ni onima iz opozicije, nisu naišli ni na kakav odziv. Razlog je prost, imamo pola-pola vakcinisanih i onih koji to nisu, a političari se bore za glasove i jednih i drugih. Pa je onda bilo: "Bolje da ne čačkamo i ne petljamo jer onda jedna polovina stanovništva neće glasati za nas". To onda znači - "Baš me briga da li će ovi nevakcinisani da se razbole, samo daj Bože da se dovuku do biračkog mesta da me zaokruže, a posle me ne zanima šta će biti s njima" - istakao je Šekler.

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je da li Šekler može da da neki savet građanima uoči predstojećih praznika.

- Znate šta, pametnom čoveku savet ne treba, budalu je džabe savetovati. Šta sad vredi ja da pametujem. Dve godine im ponavljamo i šta ja da kažem novo? Na kraju krajeva, koliko njih je nosilo maske na glasanju? Kad sam išao na glasanje bio sam jedan od retkih "slepaca" koji je nosio masku. Niko iz biračkog odbora nije nosio zaštitu. Dakle, bilo je više od 8.000 biračkih mesta sa po desetak članova, što znači da je u nedelju više od 80.000 ljudi sedelo u prostorijama kroz koje je prošlo 3.700.000 ljudi. Brojke novozaraženih će neminovno morati da skoče. Jasno je da je tu bila gužva, da je bilo loše vreme i da se te prostorije nisu provetravale - zaključio je dr Milanko Šekler.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:52 Ponovno korišćenje plastičnih predmeta može dovesti do teških oboljenja