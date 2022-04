CEO BALKAN PLAČE OD SMEHA OVOJ DEVOJCI! Ima nalepnicu za auto, NEMA JE SVET! Bitnu stvar je POSEBNO ISTAKLA, urnebesno je!(FOTO)

Oni koji žele da budu baš duhoviti, to mogu čak i dok voze, i to da ih primeti veliki broj ljudi!

Naime, uz sve veću i raznovrsniju ponudu bumper stikera koji mogu da kupe i preko interneta lako je nasmejati one koji vas vide, a ako završite na mrežama - to je tek posebna popularnost.

Jedna od takvih koji su do suza doveli mnoge je devojka sa Balkana koja je na svom autu, i to svojoj strani vozila, vratima vozača stavila natpis "Ne parkiraj blisko do mene, debela sam".

Njenoj iskrenosti ismejala se cela Srbija, a neke dame su se u njenoj poruci i pronašle, bez da su se uvredile, već i same nasmejale.

- Pošteno s njene strane, da te ne boli glava kad pogledaš u svoj auto.

- Iskreno pre svega.

- Sto posto u pravu, ako ostaviš kola na parkingu idiot do tebe može da te učuka s vratima - pisali su ljudi na Tviteru, a dame su se na to nadovezivale uz mahom sličnu poruku.

- Ovo meni treba - pisale su one.

Ovaj tekst je šaljivog karaktera i nema za cilj da nekoga uvredi.

