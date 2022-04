SUTRA ZAHLAĐENJE SA SNEGOM I OLUJNO VREME! Hladni front stigao do severa Vojvodine, a do večeras će ZAHVATITI CELU SRBIJU

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da nas sutra, u nedelju, očekuje pravo jesenje vreme, na planinama će pasti sneg, ali, ne očajavajte, proleće će se vratiti već od ponedeljka! Meteorolog ipak kaže da se novo zahlađenje ponovo očekuje već sledećeg vikenda.

- Srbija je danas pod uticajem ciklona sa severa Evrope i sekundarnog ciklona sa Jadrana. U sklopu ciklona premešta se i hladni front. Ovaj hladni front tokom jutra i prepodneva premeštao se preko Alpa i centralne Evrope i oko 13 časova stigao je do severa Vojvodine i doneo promenu vremna i zahlađenje širem području Subotice i Somboru, gde su temperature opale na 11°C, dok je ispred hladnog fronta i dalje toplo - kaže Đorđe Đurić.

U toku večeri ovaj hladni front premeštaće se ka ostalim predelima Srbije i na svom putu doneće kišu i pljuskove sa grmljavinom, a očekuje se i prodiranje osetno hladnije vazdušne mase, pa će temperatura u kratkom vremenskom intervalu biti u padu za više od 10 stepeni.

foto: Nemanja Nikolić

Najjači udari vetra od preko 70 km/h očekuju se u Vojvodini. Prodor hladnog fronta ponegde će doneti i grmljavinske oluje, jer se Srbija danas nalazi na graničnom delu veoma tople vazdušne mase u sistemu jugozaapdnog strujanja i veoma hladne vazdušne mase u sistemu severozaapdnog strujanja.

- U nedelju će se preko Srbije premeštati veoma duboka visinska dolina sa severa dalje prema istoku, uz prodor veoma hladne vazdušne mase. U Srbiji u nedelju oblačno i veoma hladno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Duvaće jak severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 3°C na zapadu do 8°C na istoku Srbije, maksimalna dnevna od 8°C na jugu Srbije do 14°C na severu Vojvodine i na istoku Srbije, u Beogradu do 11°C. Sredinom dana u Vojvodini, a posle podne i krajem dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se razvedravanje, pa će tokom večeri biti vedro i hladno - dodaje on.

Stabilizaciju vremena usloviće osetniji porast vazdušnog pritiska, jer će sa zapada jačati anticiklon i grben visokog vazdušnog pritiska, dok će hladni front već uveliko biti istočnije od Srbije. Početkom i sredinom sledeće sedmice Srbija će biti pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će biti vedro, stabilno i suvo. Jutra će biti hladna, u južnim i centralnim predelima uz slab mraz, a u svim predelima Srbije očekuje se slab prizemni mraz na 5 cm iznad tla. Tokom dana sunčano. Još u ponedeljak biće prohladno, uz maksimalnu temperaturu od 12 do 16°C, u Beogradu do 14°C.

foto: EPA/Ilustracija

Od utorka će pod uticajem veoma izraženog termičkog visinskog grebena uslediti advekcija tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana. Već u utorak maksimalna temperatura u Srbiji biće od 15 do 20°C, u Beogradu do 18°C, a u sredu i u četvrtak u većini predela biće oko 20°C.

U četvrtak i petak očekuje se pad vazdušnog pritiska i jačanje ciklona sa zapada Evrope i sa zapada Mediterana. Ciklon sa zapada Mediterana u petak će se izmestiti iznad Đenovskog zaliva i jačaće, a kako će se Srbija nalaziti u njegovom prednjem i toplom sektoru, očekuje se sunčano i toplo, uz temperature i do 22°C i uz pojačanje jugoistočnog vetra i košave.

- Ipak, ovaj ciklon tokom sledećeg vikenda doneće Srbiji naoblačenje i zahlađenje sa kišom, uz pad temperature - zaključuje Đurić.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

24:54 Špijuni za vreme rata kao neizostavni deo svakog sukoba