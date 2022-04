ŠTA TREBA IZBACITI SA SVADBE, LJUBLJENJE SA GOSTIMA, ORUŽJE, ZASTAVE... Ovo pitanje napravilo HAOS na tviteru, spomenuli i OVO!

Bliži nam se sezona svadbi, počinje prvog vikenda nakon Uskrsa i traje do kraja oktobra ili početak novembra. Novopečeni bračni parovi koji u narednom periodu staju na ludi kamen odavno su se pripremili za ovaj veliki dan u njihovim životima.

Ipak, običaji i ceremonije sa venčanja se razlikuju od mesta do mesta, od grada do grada, a srpske svadbe u nesumljivo nadaleko poznate upravo zbog šarenolikosti svih običaja koji se praktikuju na ovakvim događajima.

Naime, na tviteru se pojavio jedan zanimljivi tvit koji je podelio mišljenja tviteraša, a upravo se odnosi na običaje sa naših tradicionalnih svadbi.

- Šta bi vi izbacili iz tradicionalne balkanske svadbe? - piše u tvitu. Dok su neki korisnici ove mreže bili saglasni sa tim da ima mnogo toga što bi trebalo izbaciti, neki su bili protiv toga i misle da su naše svadbe zanimljive te da su zbog toga i mnogi ljudi iz inostranstva oduševljeni njima.

- Sve bih izbacila. Pare u džep i na neko putovanje. Na plaži matičar, bose noge i letnja haljina. Kakve babe, dede, tetke, stričevi koje vidiš tad, pa za 20 godina opet ili ni tada. Onda dođu obaveze i sve drugo preče, nemate ni vremena ni para da odete negde. Samo tada je vaš trenutak - piše u jednom od komentara:

- Odakle pare u džep ako te iste babe, tetke i strine ne donesu kovertu. Valjda je to poenta svega. Svi donesu poklon u vrednosti više nego duplo od cene stolice i to je to. Gosti finansiraju svadbu - smatra jedna korisnica.

- Izbacila bih dolazak po mladu, vožnju i trubenje u koloni, kićenje, bilo kakve zastave, bacanje predmeta. Zadržala bih prezime i prvi ples.

- Kada bih mogao da vratim 12 godina unazad izbacio bih mladu - glasio je jedan duhoviti komentar.

- Apsolutno bih sve izbacio. Mislim i na slave i na sahrane krštenja, osamnaeste rođendane. Sve pretvorimo u najgori kič, opijanje i prežderavanje. Pravu suštinu tih događaja malo ko i zna.

Jedna korisnica je napisala u komentaru da "ne postoji tradicionalna balkanska svadba da se tradicije razlikuju i unutar jedne države".

- Sve bih izbacila, ostavila sto za četvoro, mladenci, kum i kuma.

- Sudeći po komentarima trebalo bi izbaciti celu srpsku tradiciju običaje i sve što su naši preci radili. Mislim da sam srpski narod smatra sam za sebe da smo zaostali i staromodni, a niko ne shvata da su ti običaji u srpskom narodu već od davnina.

- Zastave, oružje, a muškarcima sa košuljom kratkih rukava zabraniti ulaz.

- Ljubljenje i slikanje sa mladencima - kratko stoji u jednom komenatru ispod tvita.

Međutim, ima i onih mladenaca koji ne vole slikanje sa gostima.

- Moj kolega kaže da je radio svadbu gde su mladenci došli kod njega u foto studio pre venčanja slikali se odštamapao ih na kartonu u prirodnoj veličini isekao i stavio u salu da se gosti slikaju sa kartonom.

- Neki ljudi iz inostranstva bukvalno žive za te trenutke.

- Ljubljenje sa gostima. Moja sestra pravila svadbu, gledala sam sa sigurne distance moje jadne roditelje. Milion poljubaca sa svakim ko je došao i na dolasku i na odlasku - pisali su tviteraši u komentarima ispod tvita.

