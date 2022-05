KSENIJA OTIŠLA ZDRAVA NA POROĐAJ U LESKOVAC, A TAMO JE OSAKATILI: Kad sam došla kući shvatila sam da obe nužde vršim na vagini

Ksenija Filipović (36) iz Medveđe podneće prijavu inspekciji protiv Opšte bolnice u Leskovcu, a razmišlja se i o tužbi, jer su joj najlepši dan u životu, porođaj, pretvorili u dan koji će pamtiti po lošem. Njoj je prilikom porođaja doktor navodno probio zid između analnog i vaginalnog dela, pa je odmah nakon što je rodila devojčicu, pod rotacijom ambulantim kolima upućena u Univerzitetski klinički centar Niš gde je hitno operisana, ali i danas bez obzira na to, ona ima probleme.

Ksenija, naime, ima velike probleme i komplikacije sa vršenjem nužde. Direktor Opšte bolnice Leskovac dr Nebojša Dimitrijević rekao je da je povodom ovog slučaja formirana Komisija za unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada, piše Telegraf..

Ksenija se porodila 22. marta u Opštoj bolnici u Leskovcu. Rodila je zdravu devojčicu, trudnoća joj je bila normalna i kontrolisana. Tog jutra, 22. marta, negde oko 7.30 časova, spremala se da ustane i da spremi mladenčiće, ali je primetila da joj je pukao vodenjak.

- Od kuće sam otišla do Doma zdravlja Lebane, ono mi je na putu do Leskovca. Radio je direktor, inače, ginekolog, koji je zaista divan. Dao mi je sanitet i dve babice do Leskovca, zato što je porođaj krenuo, pa da ako se porodim usput, imam babice u sanitetu - počinje priču Ksenija. Njen suprug Slobodan se tada vratio kući za Medveđu da uzme stvari, jer su zaboravili da ponesu torbu za porodilište.

- Kada sam stigla u Leskovac, dve babice iz Lebana su me odvezle u ambulantu sa CTG-om i ultrazvukom. Bila sam priključena sigurno sat vremena. Jednom mi je prišla sestra, pogledala me, rekla: "Aha, imaš kontrakcije", i to je to. Niko se više nije pojavljivao. Navodno, svi su bili zauzeti. U jednom tenutku došle su sestre i moj muž. Kada je doneo torbu rekao je da je za trudnicu Kseniju, i one su se onda setile mene. On je bio u šoku, jer vidi da 10-ak njih pije kafu. Tada dolazi i doktor (ime i prezime poznato redakciji). Pregledao me je da vidi koliko sam otvorena. Kada mi je stavio ruku unutra, počela sam da krvarim. Vrištim, a moj suprug sve to sluša ispred. Tada su mu sestre dale papire da ode na šalter da to preda, a kada se vratio, mene nije bilo u ambulanti - priča ona.

Porođaj je bio u toku. Ksenija je, kako i piše u otpusnoj listi stigla u bolnicu u trećem porođajnom dobu.

- Ja sam već gotova bila. Kada sam iskrvarila, doktor je rekao: "Hajde, hajde na ultrazvuk. Juuu, ti ćeš se poroditi, hajde brzo u kolica". Stavio me je u invalidska kolica, u lift i u porođajnu salu. Legla sam, napnula se par puta i porodila se. Doktor je sve radio, babice su bile iza njega, one su samo prihvatile bebu. Porodila sam se u 10.35 sati, prirodnim putem, u 34. nedelji, a bebica je imala 2.060 kilograma. Ni kontrakcije nisu bile tako jake, jer je beba mala, a sat vremena sam ležala na CTG - kaže Ksenija:

- U jednom trenutku, doktor mi je stavio ruku u vaginalni otvor i probio mi zid između vaginalnog i analnog dela. Pre toga, beba je ispala, prihvatili je i ona je zaplakala. Kada sam ga pitala šta mi je to uradio, rekao je: " Pa, znaš, imala si zatvor". A, nisam ga imala. Bila sam izbezumljena. Rekao je: "To nam nije trebalo". Počela sam da drhtim, pokrili su me a bebu su odmah odneli. Samo su mi dali da je vidim, nisam je ni pomilovala. Odmah su je odveli. Nisam bila svesna da je on meni povredio debelo crevo i taj zid između analnog i vaginalnog dela. Rekao je samo: "Nije nam to trebalo", ali nisam znala na šta se odnosi. Samo sam osetila užasnu bol. Porođaj naspram tog je ništa.

Hitno prebačena za Niš

Doktor je, kako navodi, pozvao dvojicu doktora i doktorku, koji su je pregledali.

- On nije bio uopšte opušten. Samo je ponavljao: "Ovo nam nije trebalo". Kada su me pregledali rekli su: "Ovde ne može ništa da se uradi, hitno za Niš." On je meni tada rekao: "Tamo su stručniji, bolje je da ideš tamo. Ipak je Niš, klinički centar". Napisali su mi otpusnu listu i odmah su me poslali za Niš pod rotacijom. Stigla sam tamo oko 12 sati. Sve vreme sam primala u sanitetu infuziju i bila sam pod pratnjom medicinskih sestara. U Nišu su me pregledali, rekli su mi odmah da idem na operaciju i odveli u salu. Ne znam koliko je trajala operacija, znam da sam se probudila u šok sobi. Hirurg i ginekolog koji su me operisali rekli su mi da ću biti dobro i da ću se izvući.

Mislila sam samo na bebu, šta se sa njom desilo. Posle dva i po sata sam prešla u poluintenzivnu. Svi lekari koji su me pregledali su se samo čudili. Govorili su da uvek greške Leskovca spadnu na Niš. Imala sam sreću da su me zaista operisali ekstra hirurzi - navodi Ksenija, koja je posle tri dana prebačena na hirurgiju, i koja za lekare i sestre u Nišu ima samo reči hvale

Posle svega što joj je učinjeno, Ksenija sada obe nužde vrši na jednom mestu. Umesto da uživa sa svojom devojčicom, koja u nedelju, 22. maja puni dva meseca, ona se svakodnevno pati.

- Kada sam došla kući, shvatila sam da ja vršim svaku nuždu na vagini. Meni analni deo ne funkciniše nikako. Svaki drugi četvrtak idem na kontrolu za Niš, sanitetom koji mi daje Medveđa. Doktori koji su me operisali su pokušali da vrate zid. Rekli su da može da se desi čudo i da sve zaraste kako treba, a ako ne, da se ponovo operišem. Uglavnom, ja svaki dan po preporuci lekara, nakon svake nužde, moram da sedim u lavoru sa morskom solju da ne bih dobila infekciju, a već sam jednom imala. Meni suprug radi, beba mi je mala, mama mi je tu sada, a kada ona ode, kako ću ja da sedim u lavoru pored bebe - pita se Ksenija.

Debelo crevo puklo od 3 do 5 centimetara

Isto priča i Ksenijin suprug Slobodan. Kada je pokušavao da sazna šta se dešava sa njegovom suprugom, i sa bebom, doktor mu je rekao da je beba dobro, ali da je prilikom porođaja ženi puklo debelo crevo od 3 do 5 centimetara, jer je ona ranije imala zatvor u crevima.

- Ja sam tada bio zbunjen i nisam ništa shvatio šta se dešava. Кasnije kada sam se smirio, shvatio sam za ovu prevaru i zločin - kaže Slobodan za Telegraf.rs.

Direktor Opšte bolnice Leskovac dr Nebojša Dimitrijević rekao je za Telegraf.rs da je povodom pomenutog slučaja formirana Komisija.

- Formirana je Komisija za unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika koji su učestvovali u porođaju Ksenije Filipović. Nakon sačinjenog izveštaja komisije, imaćemo detaljnije informacije o slučaju - rekao je Dimitrijević.

Komisija je formirana tek nakon što su mediji poslali pitanja ovoj zdravsvenoj ustanovi.

