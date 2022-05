MAXI ONLINE NA MODERNOJ PLATFORMI kupcima nudi širok asortiman proizvoda koji stižu na kućnu adresu u najkraćem roku

U poslednje dve godine elektronska trgovina doživela je ekspanziju u Srbiji, pandemija izazvana korona virusom doprinela je da se o e-commercu priča gotovo svakodnevno. Broj transakcija porastao je nekoliko stotina odsto, trgovci su s jedne strane beležili rast, dok su s druge strane postojali izazovi koje su prevazilazili u hodu.

O izazovima, potencijalima i razvoju online trgovine, na panelu u organizaciji kompanije Delez Srbija, govorili su: Zorana Milidrag, predsednica E-commerce asocijacije, Milana Majkić, rukovodilac elektronske trgovine u kompaniji Delez Srbija i Ivan Minić, serijski preduzetnik i konsultant u oblasti elektronskog poslovanja.

“U poslednje dve godine desio se nagli rast e-commerca, ali je mnogo važnije što se taj trend i zadržao. Trgovci su shvatili važnost digitalne ekonomije i koliko je neophodno da obave digitalnu transformaciju. To je dovelo do unapređenja usluge, kvalitetnijeg servisa, bolje isporuke i ponude, planiranja da i ovaj kanal prodaje može da se koristi podjednako. To su kupci prepoznali, počeli da stiču poverenje i da sve više dolaze, ali i da se vraćaju. Iz godine u godinu vidi se boljitak, ali je i dalje neophodna kontinuirana edukacija i kupaca i trgovaca, to je paralelni proces, kako bi kompletan digitalni eko sistem bio još bolji“, kaže Zorana Milidrag, predsednica E-commerce asocijacije.

Najveći trgovinski lanac u Srbiji je lider u e-commercu u sektoru trgovine, a još od 2008.godina kupcima nudi mogućnost online nabavke namirnica iz supermarketa. Maxi online na modernoj platformi, izgledom i sadržajem prilagođenoj potrebama kupaca 21.veka, nudi širok krug opcija u ponudi prehrambenih i neprehrambenih artikala koji mogu da se nađu i na rafovima najbliže Maxi prodavnice u komšiluku. Veliku pogodnost predstavlja mogućnost izbora termina dostave koji kupcima najviše odgovara, a od pre mesec dana osim na teritoriji glavnog grada Maxi online dolazi i do domova Novosađana.

„Drago mi je što smo još 2008.godine prepoznali potrebu društva da se u sektoru trgovine postavi online prodavnica, koja je unela novine u svakodnevni život naših kupaca. U prethodnih 14 godina smo napredovali, te danas imamo potpuno razvijen sistem u okviru kojeg se kontinuirano ulaže u tehnologiju, procese i ljude. U protekle dve godine promenile su se navike kupaca, interesovanje za online trgovinu je poraslo preko noći, ali ono što je jako važno online kupci su i nakon pandemije nastavili da nabavljaju namirnice klikom ‘iz topline svoga doma’. Pažljivo osluškujemo tržište i na sve veći broj porudžbina koje kontinuirano beležimo iz meseca u mesec odgovorićemo otvaranjem velikog MAXI online postrojenja u narednih godinu dana“, istakla je Milana Majkić, rukovodilac elektronske trgovine u kompaniji Delez Srbija.

Ivan Minić, konsultant u oblasti elektronskog poslovanja, već dugo prati dešavanja na ovom polju u našoj zemlji i u prvi plan stavlja važnost digitalizacije, ali i pravo shvatanje ovog procesa.

„Digitalizacija biznisa ne znači da naprasno svaki biznis postaje potpuno digitalan, već da u raznim aspektima svog poslovanja tehnologiju možemo da iskoristimo da stvari pojednostavimo, ubrzamo, bolje ispratimo ili izmerimo, a u nekim slučajevima i bolje uradimo“, ističe Minić.

Na teritoriji Srbije trenutno ima oko četiri miliona potrošača koji su kupovali putem interneta, što predstavlja veliki potencijal za razvoj ovog vida kupovine. Stručnjaci navode da je odnos online i tradicionalne kupovine pola-pola, a da se do 2024. godine očekuje rast online kupaca veći od 20 odsto. Međutim, iako je u e-commerce poslovanju kvalitet usluge sve bolji i kupci jačaju poverenje u ovaj način kupovine, postoji još dosta prostora za dalji razvoj i rast.

