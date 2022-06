DUŠANU (51) TREBA SAMO TREĆINA JETRE ZA NORMALAN ŽIVOT: Novac ima, traži donora za deo organa, niko iz porodice mu ne odgovara

Budućnost Dušana Kuskovskog (51) iz Beograda zavisi od donora i nulte pozitivne krvne grupe. On je svoju profesionalnu karijeru u Vojsci Srbije prekinuo pre četiri godine, nakon što mu je 2017. godine dijagnostikovana teška bolest, a da bi nastavio makar malo normalan život potreban mu je donor jetre, ne cele, već trećine i ona mora da bude od živog donora.

Intervencija bi, kako kaže bila izvedena u Austriji, novac za to je obezbedio vojni fond zdravstva, a osoba koja bi mu donirala potreban deo jetre, nastavila bi normalno da živi jer bi joj se ovaj organ regenerisao.

Dušan za donorom traga više od pet meseci. Mislio je, kaže, biće teži naći novac za Austriju, pošto se kod nas transplantacija jetra sa živih donora ne radi, a ispostavilo se da je teže naći davaoca.

Otud i njegov moljiv status za pomoć na Fejsbuku.

foto: Printscreen/Facebook

- Poštovani prijatelji, potreban je donor trećine jetre, krvne grupe O +! Jetra je potrebna meni i budućnost zavisi od toga. Donor daje jednu trećinu jetre koja se zbog brze regeneracije u periodu od 6 meseci vraća na punu veličinu i ne ostavlja nikakve neželjene efekte na donora. Meni ova procedura spasava život. Hvala na vremenu koje ste potrošili na čitanje ove molbe - napisao je on.

Dušan za Telegraf priča da ima autoimunu bolest - primarnu bilijarnu cirozu, odnosno primarni sklerozirajući holongitis.

- Ne postoji razlog zašto se dobija, ne postoji direktan uzrok. Bolest mi je dijagnostikovana 2017. godine. Dobrovoljni davalac dao bi jednu trećinu jetre i ona bi se posle regenerisala, a donor normalno živi - kaže Kuskovski.

On se leči na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu, s obzirom na to da je vojni osiguranik. Zbog bolesti je 2018. godine morao da se odrekne posla instruktor u Centru za obuku podoficira u Pančevu, i ode u prevremenu penziju.

- Nisam na stavljen na listu pošto je to jedna nepostojeća lista. Na njoj se nalazi stotinak ljudi a radi se jedna do dve operacije godišnje. Odobrena su mi sredstva za operaciju u Austriji, obezbedio mi ih je vojni zdravstveni fond, međutim, pošto nismo zemlja Evropske unije a nismo ni članica Eurotransplanta, potrebno je obezbediti donora a ne može sa kadaveričnog donora. Kada nađem donora, on bi sa mnom išao u Austriju, jer se ovde ne rade takve operacije. Ja sam prvo mislio da je novac problem, međutim, novac je vrlo lako obezbeđen a ispade da je teže naći donora - priča on za Telegraf.

Potencijalni donor bi pre Austrije, morao da prođe određene preglede na VMA.

- Nakon donacije, donor nastavlja normalno da živi, jetra vraća svoj volumen za 3 do 6 meseci - kaže Dušan za naš portal i kaže da mu se još niko nije javio:

- Imam rodbinu, međutim, niko ne odgovara. Ili su druga krvna grupa ili imaju neku hroničnu bolest.

Zbog bolesti, njegov život je sada vezan samo za bolnicu i kuću.

- Terapija za ovu bolest ne postoji. Postoje neke terapije koje se daju da se olakša malo stanje, ali terapija koja bi izlečila bolest ne postoji. Život mi izgleda tako što sam u bolnici kada se stanje pogorša, a kod kuće kad sam bolje...

(Kurir.rs/Telegraf)