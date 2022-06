ISTEKAO VAM JE PASOŠ NEPOSREDNO PRED PUT? Nije sve izgubljeno, evo kako možete da ga izvadite u MINUT DO 12

Zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata - pasoša, ličnih karata i vozačkih dozvola pred sezonu letnjih godišnjih odmora, Ministarstvo unutrašnjih poslova uvelo je rad šaltera i nedeljom, dok će od danas biti produženo radno vreme šaltera radnim danima i subotom u sedištima svih policijskih uprava na teritoriji Srbije, a u Beogradu u svim policijskim stanicama i odeljenjima.

Вiše o novom radnom vremenu Ministarstva unutrašnjih poslova istraživao je novinar Kurir televizije Predrag Žambok.

- Tako je, radno vreme je produženo. Inače, svake godine zbog sezone godišnjih odmora MUP je produžio radno vreme za iszavadje putnih isprava. Produženo radne vreme oduhvataće vreme od 7 i 30 do 20 časova radnim danima, kao i subotom od 7 i 30 do 20 časova. Takođe, i Policijska stanica na Novom Beogradu u ulici Omladinskih brigada broj 1 će raditi od 7,30 do 15,30 časova, gde građani mogu da zakažu termin od 8-15 časova ili da neposredno sačekaju u stanici. Takođe, i Policijska uprava u Ljermontovoj radi i subotom do 20 časova, kao i nedeljom od 7,30 do 15,30 časova - rekla je Slađana Jakovljević, šeh odseka upravne odnose u Policijskoj stanici Stari Grad.

