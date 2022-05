POMAMA ZA PASOŠIMA U BEOGRADU, TEŠKO DO TERMINA: Novi Beograd nemoguća misija, a ovo je cena pasoša

BEOGRAD - Velika pomama za pasošima i ličnim kartama masovno je krenula po Beogradu pred sam početak letnje sezone, a to govori činjenica da je sve do druge polovine juna nemoguće pronanaći slobodan termin za podnošenje zahteva za putni i lični dokument.

Iako se opštine razlikuju po veličini, pa gužve nisu uvek iste, želja za putovanjem u ovom trenutku i potreba za novim ili zamenu starog dokumenta bukvalno je identična na svakoj lokaciji, pa se po neki termin može pronaći tek u drugoj polovini juna. Iako gužva za obnovu dokumenata pred letnju sezonu nije nikakva novost, izgleda da je ove godine završetak pandemije i otvaranje granica, doprinelo tome da se očajnički traži termin više.

Zakazivanje termina onlajn

Ukoliko želite da bez stresa, nervoze i višeasovnog čekanja dođete do lične karte ili pasoša važno je da to uradite onlajn na portalu e-Uprave. Treba znati da dozvoljeni termini za zakazivanje nisu isti kao što je radno vreme policijske stanice. Svaka policijska stanica je samostalno opredelila termine u kojima dozvoljava elektronsko zakazivanje.

Termini su u trajanju od po 15 minuta za jednu osobu i potrebno je striktno poštovanje satnice, objavio je Blic.

Ono što je bitno, jeste da morate da se registujete na portalu e-Uprave a zatim pratite dalja upustva za zakazivanje termina. Nakon toga, dobićete potvrdu o u spešno zakazanom terminu, i bitno je samo da se na toj opštini u zakazano vreme pojavite.

Slobodni termini po opštinama

Opština Novi Beograd u ovom trenutku nema nijedan slobodan termin, pa je tako sve popunjeno do 24. juna, do kada su zapravo i ponuđeni termini građanima koji vađenje dokumenta zakazuju onlajn.

Na opštini Voždovac trenutno do kraja maja nema nijednog slobodnog termin akoji građani mogu da izaberu. Međutim takva situacija se nastavlja i tokom narednog meseca, pa je tako do 23. juna moguće pronaći jedan termin ne popunjen, kog možda dok izađe ovaj tekst više neće biti u ponudi.

E već od 24. juna, situacija mnogo bolja i u ponudi je više slobodnih termina.

Skoro identična situacija je i na opštini Čukarica, gde je tek jedno prazno mesto u ponuđenim terminima moguće videti u koloni 23. juna a nešto više narednog dana.

U opštini Savski venac za nijansu je situacija bolja pa tako zakazivanje zamene ili vađenje novog dokumenta, lične karte ili pasoša moguće pronaći od 21. juna.

Zemun: tri slobodna termina 24. juna i to u 11 i 45, 12 i 45 i poslednji u 19 i 15.

Zvezdara: Slobodni termini postoje od 6. juna dok je već od 9. juna u ponudi veliki broj termina ali uglavnom u jutarnjim i popodnevnim satima.

Palilula: dva termina slobodna 17. juna, dok je od 20. u ponudi više termina, ali su oni posle 16 časova uglavnom popunjeni.

Stari grad: Nekoliko termina slobodno je 15. juna i to u vremenskom periodu od 13 do 15 sati, 16. i 17. juna takođe je moguće pronaći termine uglavnom od 11 do 15 sati, dok je posle 20. pa do 24. juna moguće zakazati termin od jutarnjih do večernjih sati.

Rakovica: 21. juna slobodna tri termina, nešto više 22. i 23, dok je 24. rezervisano samo tri mesta a ostala su slobodna.

Zakazivanja za sebe i članove porodice

Podnosilac zahteva za pasoš mora biti punoletna osoba koja ima srpsko državljanstvo, a olakšavajuće je to građani mogu zakazati za sebe i uz taj termin dodati i termine za još četiri člana porodice ukoliko je potrebno.

Kada se zakazuje termin samo za maloletno dete, u tom slučaju potrebno je da zakazani termin glasi na ime roditelja, odnosno staratelja deteta.

Prilikom dolaska u zakazano vreme potrebno je sa sobom poneti ličnu kartu, pasoš čije je važenje isteklo ukoliko se obnavlja, kao i uplatnica, dok fotografija nije obavezna, jer je fotografisanje omogućeno na licu mesta.

Najraniji datum za zakazivanje termina je jedan dan pre dana podnošenja zahteva. Najkasniji datum za zakazivanje termina je 30 dana unapred.

Podnošenje zahteva moguće i bez zakazivanja

Od kako je uvedena mogućnost zakazivanja termina za podnošenje zahteva za obnovu pasoša onlajn, većina građana bira upravo tu opciju kako bi sa sigurnošću osigurali sebi termin u vreme kada im odgovora, i izbegli višečasovno čekanje i guranje u redovima. Međutim, ni sa zakazanim terminom nije najsrećnija situacija, pa se često dešava da umesto u zakazanom terminu iz nekih razloga do šaltera dođete bar pola sata kasnije, naročito pred sezonu putovanja kada su velike gužve.

Ipak, za one koji ne stignu da zakažu ili kao što je u ovom trenutku situacija da nema slobodnih termina, a njima pasoš treba, iz policijske uprave Stari Grad kažu da i dalje postoji opcija da zahtev podnesu na licu mesta i bez zakazivanja. Ali ono što građani moraju imati na umu ako se odluče na ovu varijantu, jeste da će se verovatno načekati, jer prednost imaju oni koji su zakazali termin.

Pasoš moguće izvaditi i na drugoj opštini Najveća nada onima koji u “minut do 12” žele da izvade ličnu kartu ili pasoš je činjenica da se lična dokumenta ne moraju nužno vaditi u opštini u kojoj živite. To znači da oni koji imaju adresu prebivališta, recimo, na Vračaru mogu da izvade ličnu kartu u policijskoj stanici u Sopotu. Međutim, opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin ne pružaju mogućnost elektronskog zakazivanja termina, pa se zbog toga možda i najveće gužve beleže ispred policijskih stanica u ovim opštinama. Stanice policije u ovim opštinama rade i subotom, do 7.30 do 15.30 časova.

Po hitnom postupku pasoš za 48 sati

Nakon podnošenja zahteva za pasoš, na izradu ovog putnog dokumenta u našoj zemlji čeka se do sedam dana. Međutim, ovo može da se skarti na na 48 sati ukoliko za to postoji opravdan razlog.

Kako su iz MUP -a Stari grad objasnili zahtev za pasoš po hitnom postupku moguće je podneti uz dokaz o hitnosti, pa ukoliko se uvaži, dokumenat se izrađuje za dva dana. Cena ove usluge je znatno skuplja, i košta 8.600 dinara.

Regularna cena pasoša inače je 3.600 dinara.

