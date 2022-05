SENIČIĆ: DOPLATE ZA GORIVO BILE I DO SADA! Da li su dodatni troškovi koje vam agencije naplaćuju pred letovanje opravdani ili ne?

Srbija ove sezone ima ugovorene čarter-letove koji bi na razne destinacije trebalo da prevezu putnike iz naše zemlje. Kako je cena goriva u avio-industriji, zbog globalne krize izazvane ratom u Ukrajini, nekoliko puta povećana u odnosu na period kada su čarteri ugovarani, očekivano je da će putnike cene aranžmana koštati više.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, navodi za RTS da su doplate za avio-gorivo i do sada naplaćivane, ali nisu bile drastične, jer je i stanje sa cenama goriva bilo drugačije.

Aleksandar Seničić je gostujući u Beogradskoj hronici naveo da nisu revidirani ugovori, već da je ta doplata za gorivo rasla iz meseca u mesec.

"Ne radi se o osnovnoj ceni aranžmana, mi smo ugovor o čarteru potpisali još u januaru ove godine. Ugovori kada govorimo o čarter-prevozu se potpisuju i sa cenom čarter-prevoza, koja je nivelisana u odnosu na cenu goriva u datom trenutku. Naravno, tolerancija postoji, dvadesetak odsto, ali s obzirom na to da je gorivo skočilo u nominalnom iznosu 100 odsto, moralo je doći do povećanja cena. Dakle, nisu revidirani ugovori, jednostavno ta doplata za gorivo je rasla iz meseca u mesec", kaže Seničić.

Veliki problem, dodaje on, nama je predstavljalo to što su nas kompanije obaveštavale par dana pre nego što treba da se krene na put po kojoj ceni će uopšte moći da kupe gorivo.

"Dakle, to je razlog zašto su ljudi bili obaveštavani u tako kratkom roku", objašnjava gost Beogradske hronike.

To važi, dodaje, i za one koji su uplatili kartu pre nekoliko meseci.

"Kada je reč o čarter-prevozu, to je jako specifično. Kada kupite kartu na redovnoj liniji, onda je to druga priča potpuno. Mada i tad postoje regulative Međunarodnog udruženja avio-prevoznika, ukoliko je to ekstremno poskupljenje, opet može doći do povećanja cena. Ali kod čarter-prevoza vezujemo se za gorivo i to je uvek bilo tako, i poslednjih desetak godina smo uvek imali, doduše, vrlo male doplate između pet i 10 evra, a sad su te doplate značajno veće", kaže Seničić.

foto: Shutterstock

Ovo je, objašnjava, kompleksna situacija koja zahteva revidiranje ugovora sa avio-kompanijama.

"Zato smo obavili jedan vrlo konstruktivan sastanak, pre svega sa domaćom avio-kompanijom gde smo došli do zaključka da ćemo revidirati ugovore za naredne polaske, dobiti nove cene – ti osnovni elementi aranžmana će biti nešto skuplji, dakle aranžmani moraju poskupeti, ali nećemo imati doplate za gorivo u toj meri. Dakle, oni novi, koji budu uplatili sada aranžmane, znaće da je ta cena garantovana recimo do kraja juna, možemo eventualno predvideti mesec dana unapred, ne duže", objašnjava Seničić.

Kako sprečiti da budemo prevareni – preko koga uplatiti letovanje

Nekoliko ljudi se žalilo da su preko društvenih mreža uplatili avans za letovanje u Grčkoj, a da su onda ti korisnici sa mreža jednostavno nestali. Na pitanje – kako sprečiti da budemo prevareni, gost Beogradske hronike navodi da je najsigurnije, najbolje aranžmane uplatiti preko turističkih agencija.

"To je najednostavnije jer imate koga da pozovete, imate turističku inspekciju, nadležne organe, Zakon o turizmu, Zakon o zaštiti potrošača koji vas štiti. Kada postupate, ne samo kad je reč o turizmu nego bilo kojoj delatnosti sa nepoznatim licima i u individualnom nekakvom režimu, tu jedino kome možete da se obratite je policija i da podnesete krivičnu prijavu za prevaru", navodi Seničić.

Ukazuje da ljudi žele da letuju i putuju jeftinije, a da to nije uvek baš tako moguće.

"Umesto da ta niska cena aranžmana koju nam neko nudi bude za oprez, mi se nekako lako prepuštamo i iz godine u godinu imamo sve više takvih slučajeva", ukazuje gost Beogradske hronike.

Na pitanje – gde se najviše isplati ići na more ove godine, odgovara da su u Turskoj cene maltene identične kao prošle godine.

"U Turskoj su cene maltene identične kao prošle godine, čak su neki uslovi za familijarna putovanja izuzetno povoljniji nego što je to bilo ranijih godina. Egipat je bio značajno povisio svoje cene na početku sezone očekujući da će doći veliki broj ruskih turista, a kako se to nije desilo, sada vidimo da te cene idu polako nadole", kaže Seničić.

foto: Shutterstock

U Grčkoj su, dodaje on, cene za nijansu veće i najviše se odnosi na hotele visokih kategorija gde mi nemamo tako veliki broj gostiju.

"Kada je reč o apartmanima u hotelima srednjih kategorija, tu smo već imali ugovore koji važe od pre godinu ili dve, dakle za vreme pandemije, imamo i dalje zamenska putovanja i tu nije došlo do nekog značajnog povećanja cena. Tu su povećanja eventualno između pet i deset odsto", navodi Seničić.

Ukazuje da su zbog globalne krize izazvane ratom u Ukrajini poskupele cene namernica u tim zemljama.

(Kurir.rs/RTS)