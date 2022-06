SEIZMOLOG OTKRIVA ŠTA SLEDI POSLE ZEMLJOTRESA U BIH: Ovo nije glavni potres, evo ŠTA NAS ČEKA

Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihteru pogodio je jutros Bosnu i Hercegovinu, epicentar je bio 10 kilometara od Širokog Brijega, a kako za objašnjava seizmolog Slavica Radovanović, ne dešava se ništa neočekivano, i ovo naravno nije glavni zemljotres.

Na sreću, kako kaže, ovaj zemljotres se desio u prostoru u kojem su oni česti, a i nije rušilački. Kako navodi, ovaj zemljotres u Srbiji eventualno su mogli da osete stanovnici Užica na višim spratovima u strogom mirovanju, piše Telegraf.

- Za sada se sve odvija očekivano. Bilo je jedno zatišje. Ovo, naravno, nije glavni zemljotres - kaže Radovanović

foto: Shutterstock

Kako objašnjava, kada se pogleda prostor u kojem se ovaj zemljotres dogodio, jasno je da se aktivirala linija paralelna sa Jadranskom obalom.

Na pitanje da li i koliko može sada tu da se očekuje jači zemljotres, navodi:

- Taj prostor gde su oni, tu je magnituda otprilike 5, gornja granica. Znači, Jadranska obala - visoka magnituda. Kao u talasima. Zamislite vrhove talasa, tako imate i pojaseve. Imate Jadransku obalu, koja ima najveću magnitudu, pa onda ide jedan prostor Mostar, Nevesinje, koji ima nižu magnitudu, pa opet dođete u prostor Sarajevo, Zenica, Banjaluka ... Dakle, ide veliki talas, velika magnituda, pa drugi pojas, manja magnituda, pa treći pojas u kojem je malo veća nego druga, ali manja nego prva.

Zatim ide četvrti pojas, to bila već naša Zapadna Srbija, koja je slične magnitude kao drugi pojas, pa ide peti pojas, to bi bila naša centralna Srbija gde je ona vrlo malo manja od Sarajeva, odnosno južno od Sarajeva, Treskavica planina. Tu su oni imali zemljotres magnitude 6,1... E, mi smo tu malo manji. Tačno tako ima jedan logičan pad od kontakta Dinarida prema unutrašnjosti - objasnila je Slavica Radovanović.

Ovaj zemljotres su možda mogli da osete stanovnici Užica i to u strogom mirovanju.

- Možda je mogao da oseti neko u Užicu na višim spratovima, neko ko je bio u potpunom miru. Nije se spremao za posao, tek je ustao i on je mogao da kaže: "Da li je ovo bio zemljotres". Ali to nije rušilački zemljotres. To je kod Širokog Brijega, taj deo od Mostara prema dolini Neretve je uski prostor a to je prostor sa najvećom frekvencijom zemljotresa, ali nisu najjači. Tu se oni jako puno dešavaju i sve sreća, nisu toliko jaki, ali stvarno ih ima jako puno - kaže Radovanovićeva.

Kurir.rs/Telegraf.rs