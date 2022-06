STIŽE OSVEŽENJE NAKON TROPSKOG DANA U SRBIJI: Meteorolozi najavili lokalne pljuskove u pojedinim delovima zemlje

Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavili su za večeras nevreme na zapadu i jugozapadu Srbije.

- U naredna dva sata na zapadu i jugozapadu Srbije lokalni plјuskovi sa grmlјavinom - piše u najnovijoj najavi na sajtu RHMZ-a.

Ranije danas snažno nevreme je već zahvatilo okolinu Novog Pazara gde je grad veličine lešnika tukao gotovo pet minuta.

foto: RHMZ printscreen

Meteorolozi su ranije danas upozorili na visoku temperaturu u Srbiji do subote.

- Sutra u celoj zemlјi i u subotu još na jugu veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37° C, na području Beograda do 37°C, a lokalno se očekuju i tropske noći - piše na sajtu RHMZ.

Na snazi je i narandžasti meteoalarm.

(Kurir.rs)