ANA BRNABIĆ: KAMPUS BIO4 POZITIVNO ĆE PROMENITI SRBIJU! Predstavljen važan projekat za našu zemlju (FOTO)

Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da će izgradnje kampusa BIO4 u Beogradu pozitivno promeniti sudbine naše zemlje, dodatno ojačati ekonomiju i konkurentnost i podići prosečne plate i penzije.

Na predstavljanju idejnog rešenja kampusa BIO 4 u Vladi Srbije, Brnabićeva je rekla da će taj projekat, čiji se početak izgradnje očekuje sledeće godine, a useljenje je planirano za 2025, privući veliki broj domaćih naučnika i programera da ostanu u zemlji, kao i stranih da dođu u Srbiju kako bi radili na nekim od najzanimljivijih i najinovativnijih projekata u oblasti biotehnologije, koja je, smatra plremijerka, bez ikakve sumnje budućnost.

- Kada uspemo u ovoj nameri, Srbija će biti zemlja koju niko nikada neće moći da zaustavi i koja će biti u potpunosti prepoznata kao zemlja novih tehnologija, znanja, inovacija i kao takva obezbedićemo da imamo visok nivo kvaliteta života, koji se ne ogleda samo tako što će nam biti veće plate, kao i jedan od najvažnijih evropskih centara kada su u pitanju nove tehnologije - poručila je premijerka.

Ona je istakla da je BIO4 ogroman vizionarski projekat na kome rade preko 18 meseci i koji će koštati 190 miliona evra i 100 miliona evra za opremu.

Novac će, kako je rekla, verovatno biti obezbeđen iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope.

- Budućnost je u dva polja - veštačka inteligencija i biotehnologija. BIO4 kampus uvodi ta dva nova polja ukoliko uspemo to da uradimo, a nemam sumnje da hoćemo, onda je nebo granica za Srbiju. Srbija već danas nije ista zemlja i nema isti imidž kao 2012. ili 2015 godine. Sve više stranih kompanija dolazi u Srbiju - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da već postoje kompanije koje su zainteresovane da otvaraju svoje razvojne centra za biotehnologiju i koje žele da budu stanari BIO4 kampusa.

Premijerka je istakla da je BIO3 nadogradnja onoga što su kao Vlada u saradnji sa obrazovnim i naučnim sistemom radili od 2016, kada su rekli da kreću u transformaciju naše ekonomije kako bi bila zasnovana na znanju, inovacijama i novim tehnologijama.

- Od tada smo izgradili četiri naučno-tehnološka parka, mrežu start-up centara u Srbije, najmoderniji data centar za čuvanje podataka i reformama u obrazovnom sistemu, pre svega uvođenjem programiranja, uspeli smo da privučemo veliki broj najprestižnijih stranih kompanija koje su izabrale Srbiju kao mesto gde otvaraju svoje razvojne i istraživačke centre - navela je Brnabić.

Ona je kazala da kompanije NCR, koji je izgradio svoj najveći kampus za razvoj i istraživanje van SAD, Microsoft koji ide na to da njihov istraživački centar u Srbiji bude njihov osnovni razvojni centar u Evropi koji će u narednim godinama zapošljavati nekoliko hiljada ljudi, francuski Šnajder elektrik koji svoj najveći razvojni centar ima u Novom Sadu, Epik koji je kupio srpski Trilateral, jednu od najuspešnijih start-up kompanija u svetu.

Brnabić je istakla da je sektor IT postao najbrže rastući sektor naše privrede i najveći izvozni sektor u Srbiji.

- Za poslednjih šest godina tri puta smo povećali izvoz IT usluga. U prvih četiri meseca ove godine on je jednak našem izvozu IT usluga 2016. i verujemo da će ove godine preći 2,5 milijarde evra", istakla je premijerka.

Naglasila je da je Srbija od 2016. više nego duplirala broj programera sa 19.000 na više od 40.000 i očekuje da ćemo uskoro doći do broja od 100.000 programera u Srbiji.

- Zadržavamo programere tako što omogućavamo razvoj sve više start-up kompanija, uvećanjem fondova za inovacije koje investiraju star-upove, prilagodili zakonodavstvo. 2021. bila je rekordna po broju start-upova i investicija u njih. Otvara se sve više razvojnih centara, pa pored toga što zadržavamo naše dolaze i stranci - navodi Brnabić.

Ona nije htela da odgovori na pitanje novinara da li njena partnerka i brat crnogorskog premijera, Džihan Abazović, otvaraju kliniku u zgradi BIGZ-a.

Brnabić je rekla da će se njena partnerka sama obratiti medijima po tom pitanju i da nema potrebe da ona zloupotrebljava govornicu Vlade Srbije da priča o tome.

