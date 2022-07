OPREZ! POČELE GUŽVE NA AUTO-PUTU KA NIŠU: Zbog povećanog broja turista sledećih dana očekuje se snažan udar na granične prelaze

Ovog vikenda, zbog sezone godišnjih odmora na saobraćajnicama se očekuju ogromne gužve i višestana čekanja na prelazima Preševo i Gradina na putu ka Grčkoj i Bugarskoj, zbog povećanog broja turista. I AMSS upozorava u svom saopštenju da "prolazak većeg broja stranih državljana kroz Srbiju doprinosi pojačanom saobraćaju ka istoku i jugu Evrope, odnosno ka Bugraskoj i Severnoj Makedoniji".

Ukoliko se uzme u obzir da danas tradicionalno počinje period kada najveći broj porodičnih ljudi kreće na godišnji odmor, od 15. jula do 15. avgusta jasno je da sledećih dana i nedelja sledi snažan udar na granične prelaze.

Zbog toga će u narednim danima vozačima biti potrebna pažljivija vožnja jer se srazmerno gustini saobraćaja povećava i broj saobraćajnih nezgoda, poručuili su iz AMSS. Kako kažu, moguće je da danas bude veći broj vozila na putevima i zbog takozvane "turističke smene".

Alternativni prelazi

U AMSS otkriva gde su poslednjih dana najveće gužve na graničnim prelazima. Što se tiče najopterećenijih graničnih prelaza, to su: Horgoš, Batrovci, Preševo sa Makedonijom, Gradina i Gostun.

Vozačima savetujemo da, u danima pojačanog saobraćaja, kao i kod dužih čekanja posebno vikendom koriste manje opterećene, alternativne, prelaze, odnosno Bajmok do 11. septembra u danima petak, subota i nedelja, koji radi do 24 sata, GP Bački Vinogradi koji radi do 31. avgusta u danima: petak, subota i nedelja od 7-22 sata - podvlače u AMSS-u.