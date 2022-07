OVI SOJEVI KORONE DOMINIRAJU SRBIJOM! Imunolog za Kurir TV otkrio koje posledice izazivaju: NISU UOPŠTE BLAGI

Epidemijska situacija u zemlji se komplikuje. Od blizu 8.000 testiranih, gotovo polovina građana dobila je pozitivan rezultat testa. U porastu su i drugi epidemijski brojevi poput broja pacijenata na respiratoru, na bolničkom lečenju, broj preminulih od kovida 19.

Uočava se blagi porast zaražene dece u protekle dve do tri nedelje. Pozitivno je od 15 do 20 odsto testirane dece.Stručnjaci smatraju da je zdravstveni sistem u Srbiji u poslednje dve godine pokazao jačinu, te da će on sigurno izdržati i ovaj talas.

Doc.dr Verica Jovanović,direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut i prof.dr Dušan Popadić, imunolog i član Nacionalnog veća za imunizaciju, gostovali su u jutarnjem programu gde su se osvrnuli na trenutnu kovid situaciju.

- Trenutno u Srbiji dominiraju BA.4 i BA.5. To su sojevi koji imaju veliki kapacitet za širenje. Ne bi ih nazvao blagima. Daju manju smrtnost i manji broj težih kliničkih slika, ali se veoma lako šire i imaju veliki epidemiski potencijal - rekao je Popadić.

