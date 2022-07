EVO KOLIKI ĆE VAM BITI RAČUNI ZA STRUJU OD SEPTEMBRA: Detaljna računica za poskupljenje kilovata!

Od 1. septembra prosečna cena kilovat-sata za domaćinstva i male kupce iznosiće 8,144 din/kWh bez poreza i taksi, što je uvećanje od 6,5 odsto u odnosu na dosadašnju prosečnu cenu, saopštila je Agencija za energetiku.

Uzevši u obzir da prosečan mesečni račun srpskog domaćinstva iznosi oko 3.500 dinara, to znači da će septembarski račun, koji stiže za naplatu u oktobru, biti veći za manje od 300 dinara!

Naime, Savet Agencije za energetiku je, na zahtev JP EPS, na jučerašnjoj sednici dao saglasnost na odluku o ceni električne energije za garantovano snabdevanje.

Mesečni ceh

- Prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama (domaćinstva i mali kupci), utvrđena na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina električne energije za prodaju kupcima na garantovanom snabdevanju, iznosi bez poreza i taksi 8,144 din/kWh i veća je u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 6,5 odsto - saopštila je Agencija za energetiku.

Kako dodaju, nova cena za garantovano snabdevanje primenjivaće se počev od 1. septembra 2022, što znači da će građanima uvećani računi za struju stizati od oktobra.

Podsetimo, prosečna potrošnja srpskog domaćinstva je oko 400 kilovat-sati, a račun u proseku iznosi oko 3.500 dinara.

Uz najavljeno poskupljenje električne energije od 6,5 odsto, prosečni račun od septembra biće veći za 227 dinara. Kako je ovo cena poskupljenja bez poreza i taksi, ekonomisti su izračunali da će konačno povećanje biti 8,5 odsto. I u tom slučaju će prosečni mesečni račun od 3.500 dinara biti veći za 297 dinara i iznositi 3.797 dinara.

Prema istoj računici, domaćinstva koja struju sada plaćaju 5.000 dinara, od septembra će račun biti veći za 325 dinara bez poreza i taksi, a sa ovim nametima će mesečno plaćati više 425 dinara.

Onima koji struju sada plaćaju 10.000 dinara, nakon poskupljenja će izdvajati više 650 dinara, odnosno 850 dinara sa PDV i taksama.

Teret krize

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da poskupljenje struje neće ugroziti životni standard građana, čak ni onih najsiromašnijih. On je rekao da država želi da najveći teret krize preuzme na sebe i dodao da je sada cena struje na berzi oko 540 evra po megavat-satu, dok je kod nas za građane gotovo 14 puta niža.

- I što se gasa tiče, mi smo rekli da će to biti minimalno povećanje cene (devet odsto), to je neverovatno imajući u vidu da su u pojedinim zemljama cene gasa skočile za 350 do 1.000 odsto, kod nas ispod 10 odsto za građane. Trudimo se da i za firme i fabrike držimo najbolje uslove, jer hoćemo i dalje da privlačimo sve strane investitore - poručio je Vučić.

On je dodao i da Srbija utiskuje gas u mađarska skladišta gasa za naše potrebe, kao i da smo povećali rezerve gasa u Banatskom Dvoru na 243 miliona kubnih metara, što je samo sedam miliona manje od maksimalnog kapaciteta od 250 miliona, koji će uskoro biti popunjen.

CENE POD KONTROLOM Hleb "sava" do 54 dinara Aleksandar Vučić foto: Printscreen/Pink TV Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da će cene hrane i osnovnih namirnica biti pod kontrolom, kao i da cena hleba "sava" u narednom periodu neće mnogo poskupeti (sa sadašnjih 49 dinara). - Što se tiče hrane, ulja i šećera... sve ćemo držati pod kontrolom. Hleb će samo minimalno da raste i možda brašno. Ali tako da osnovni hleb "sava", koji će biti 50 i nešto dinara, što ne znači da će biti 59 dinara, već 53 ili 54 dinara kada za to dođe vreme - rekao je Vučić i naglasio da će to biti ubedljivo najjeftiniji hleb u celoj Evropi. - I to ćemo da držimo pod kontrolom zbog najugroženijih kategorija stanovništva - rekao je on.

