AKO VAM TABLICE IMAJU SLOVA Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W USKORO ĆETE MOŽDA IMATI TROŠAK OD 8.000 DINARA! Na saobraćajnoj vam piše i kada

Rok trajanja registarskih tablica je neograničen, ne računajući one koje sadrže slova Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W, koje moraju da se menjaju čim im istekne registracija.

Čitalac Kurira R. B. doživeo je neprijatno iznenađenje pri registraciji vozila, jer nije znao da ovog leta mora da zameni i tablicu.

Mislio je da će sve završiti brzo, da još ne mora da menja tablice, ali ga je dočekalo iznenađenje.

- Registracija mi je isticala početkom jula, a na njoj sam imao slovo Ć. Rečeno mi je da moram da zamenim tablice i saobraćajnu, te mi je to predstavilo dodatni trošak kom se nisam nadao. Sve ukupno me je izašlo 8.000 dinara. Sreća u nesreći je što su mi tu uslugu izvršili u samom centru za tehničke preglede, te nisam morao sam da se maltretiram sa uplatama po poštama. Međutim, u samoj policijskoj stanici u Zemunu proveo sam više od tri sata da bih tamo dobio nove tablice, jer su gužve svuda nesnosne - ispričao je on.

Ratomir Miladinović iz Centra za tehničke preglede za Kurir kaže da kod svih tablica koje nemaju kvačice ni slova W i Y, pravila ostaju ista.

- Oni svoje tablice ne moraju da menjaju, kao ni saobraćajnu dozvolu, ukoliko ne idu izvan Srbije. Ko putuje van Srbije dovoljno je da se zameni saobraćajna i da joj stoji da je trajanje beskonačno, iliti da pod slovom H na poslednjoj strani saobraćajne piše rok važenja 9999, što znači da je rok trajanja tablica neograničen - kaže Miladinović i navodi da svi oni koji imaju kvačice na tablicama, kao i slova Y i W, moraju tablice da promene onog datuma kada im ističe važenje saobraćajne.

Saobraćajna dozvola foto: Kurir

- Tu je opet ključno polje pod slovom H, na kom se navodi da li se i kada tablica menja. Tu je jedino datum bitan. Tog datuma isteka moraju da se menjaju tablice, a automatski i saobraćajna - zaključuje naš sagovornik.

Kurir.rs / S. T.

Bonus video:

02:07 DRUMSKI RAZBOJNICI HARAJU TOKOM PARZNIKA! Kako da se sačuvate lažnih policijskih presretača (KURIR TELEVIZIJA)