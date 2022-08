OVO JE DETALJNA RAČUNICA KOLIKO ĆE KOŠTATI REGISTRACIJA NAKON POSKUPLJENJA POLISE OSIGURANJA: Vozačima se neće dopasti

Cena registracije vozila u Srbiji poskupljuje za oko 2.000 dinara u proseku, jer su pojedine osiguravajuće kuće već od 1. avgusta podigle cene polise osiguranja od autoodgovornosti u proseku za oko 22 odsto, kažu za Kurir iz Udruženja osiguravača Srbije (UOS), dok će ostale kuće to učiniti narednih dana.

Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije kaže za Kurir da, što se tiče računice za vozače, poskupljuje samo polisa osiguranja prilikom registracije vozila, sve ostale stavke ostaju na istom nivou.

- Dakle, ako je neko za registraciju plaćao 25.000 dinara, a polisu 10.000 dinara, ubuduće će polisu osiguranja plaćati 12.000, pa će mu ukupna registracija porasti na 27.000 dinara, odnosno ukupna registracija će biti skuplja samo za oko te 2.000 dinara. Cena tehničkog pregleda i takse ostaju iste - ističe Ćirić.

Naknada štete

Duško Jovanović, generalni sekretar (UOS), kaže za Kurir da je osnovni razlog poskupljenja polise osiguranja rast cene rezervnih delova, uslovljen inflacijom na svetskom nivou.

- Tu je i rast cena usluga transporta i procene štete, a značajna stavka koja je uticala na poskupljenje su i više cene radnog časa u servisima jer su cene kod nas dostigli cene koje su aktuelne u najrazvijenijim evropskim državama.

Ukupna situacija na tržištu automobila se nepovoljno odražava na poslovanje društava za osiguranje u delu AO. Sa jedne strane, proizvode se sve sofisticiranija i skuplja vozila, pre svega električna, koja su podložnija oštećenjima, dok, sa druge strane, imamo evidentan skok cene polovnih vozila na tržištu, koja su reper za određivanje naknade šteta na vozilima - navodi Jovanović dodajući da je prethodni put cena polise osiguranja od AO promenjena 1. jula 2014. godine:

- Od tada do danas, zabeležena je inflacija, merena indeksom rasta potrošačkih cena, od 20,68 odsto. Sa druge strane, u 2019. godini imali smo promenu bonus/malus sistema u delu povećanja bonusa, sa 10 na 15 za drugu i sa 15 na 25 odsto popusta za prvu premijsku grupu.

Ovo nije sve

Jovanović navodi i da ne treba izostaviti dalje povećanje limita za naknadu šteta koje propisuje Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Cena polisa osiguranja Snaga motora Sadašnja cena polisa Nova cena polisa 0-22 KW 5.328 7.328 22-33 KW 6.365 8.365 33-44 KW 7.410 9.410 44-55 KW 8.456 10.456 55- 66 KW 9.493 11.493 66-84 KW 10.885 12.885 84-110 KW 12.969 14.969 preko 110 KW 15.629 17.629 * Iznosi su u dinarima

- To je kontinuiran proces koji podrazumeva postepeno povećanje limita za naknadu šteta. Od momenta kada su aktuelni limiti po jednoj saobraćajnoj nezgodi stupili na snagu do danas, došlo je do rasta naknada za isti tip povreda od oko 20 odsto. Taj rast biće nastavljen kako se limiti budu povećavali i prilagođavali EU.

Cena registracije vozila Cena registracije Iznos polise Nova cena polise Nova cena registracije 25.000 10.000 12.000 27.000 27.000 10.500 12.500 29.500 57.000 9.000 11.000 59.000 * Iznosi su u dinarima

Ne treba zaboraviti ni činjenicu da su zbog veće frekvencije srpskih vozila po inostranstvu, naša društva izložena povećanom riziku naknade šteta koje su pričinjene u drugim državama i to po limitima države nastanka nezgode koji su višestruko veći od domaćih kriterijuma.

