AKO IMATE KAZNU ZA PARKING MOŽETE DA ZAVRŠITE NA POTERNICI! Ovu stavku obavezno proverite pre polaska na put!

Deo priprema za putovanje trebalo bi da bude pogled u Registar neplaćenih novčanih kazni, gde gotovo milion građana ima zabeležbu na osnovu naloga Prekršajnog suda u Beogradu.

Izdavanje opšte naredbe za raspisivanje poternice za građaninom koji nije platio kaznu zakonska je mogućnost sudije prekršajnog suda, koji u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li su ispunjeni svi uslovi da se opšta naredba za raspisivanje poternice pošalje policiji, koja dalje postupa po njoj.

Ukoliko nas policija nađe dok smo na putu u Srbiji, obavestiće nas da nismo platili određenu kaznu i moraćemo odmah da je platimo. Isto je i na graničnom prelazu, a tada nam najteže pada da prekinemo putovanje i odlazak na odmor da bismo regulisali neplaćenu kaznu.

Da bismo to izbegli, obavezan deo priprema za putovanje treba da bude pogled u Registar neplaćenih novčanih kazni, koji je javan i svima dostupan. Potrebno je samo da unesemo svoje lične podatke i uverimo se da ne dugujemo ništa.

Ukoliko se iznenadimo, bolje je da se to neprijatno iznenađenje dogodilo pre polaska na put, nego kada smo već krenuli i stigli do granice. Naročito je veliki problem ako se to dogodi u dane vikenda, kada ne rade služba platnog prometa i sudovi, tako da čak i najbolja volja da se kazna plati na licu mesta, ne rešava odmah problem jer je sud siguran da je kazna plaćena tek kada se ona pojavi na računu trezora kao plaćena.

Poternica može biti raspisana i za dug od 2.500 dinara, ukazala je predsednica Prekršajnog suda u Beogradu Olivera Ristanović u razgovoru za „Politiku”. Ovaj sud vodi polovinu svih prekršajnih postupaka u Srbiji, pa gotovo milion građana ima zabeležbu u registru neplaćenih novčanih kazni upravo na osnovu naloga iz ovog suda.

foto: MUP

„Ako imate neplaćenu novčanu kaznu, to ne znači da će vam biti onemogućeno da napustite zemlju. Republiku Srbiju ne možete napustiti samo ako vam je po toj kazni izdata opšta naredba koju će sprovesti stanica policije na čijoj teritoriji imate prebivalište. To znači da je za vama raspisana poternica”, objasnila je sudija Ristanović.

Ističe da visina iznosa novčane kazne ne utiče na to da li će biti raspisana poternica. Dakle, to može biti kazna od 2.500 ili od 100.000 dinara. Može biti kazna zbog ponašanja u saobraćaju, kazna za parking, za neplaćeni porez, ali i kazne koje su proistekle iz krivičnih postupaka, jer se i prekršajne i krivične sankcije izvršavaju po istom zakonu. Tada treba pogledati i registar sankcija.

– Apsolutno je nebitno koji dug imate prema nekom sudu, ukoliko taj dug niste platili u roku koji je ostavljen, ukoliko prekršajni nalog niste platili u roku od osam dana od dana kada vam je izdat, u polovini iznosa, ili u celosti istekom roka od osam dana, vama će od strane suda ta kazna koja je preostala biti zamenjena u kaznu zatvora, ili u rad u javnom interesu, ili će biti prinudno naplaćena, a ako sud nikako ne može da dođe po vas, onda će biti izdata opšta naredba za raspisivanje poternice – rekla je sudija.

Ukoliko je reč o dugu zbog kojeg je već pokrenut izvršni postupak pred nekim od izvršitelja, onda policija na granici može dužniku zapleniti i automobil po nalogu izvršitelja. Naravno, to će se desiti u slučajevima kada je reč o nekom većem iznosu i po pravilima Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u kome sredstvo izvršenja ne bi trebalo da bude nesrazmerno veće od visine potraživanja.

Opštu naredbu za dovođenje mogu da donosu i sudije koje postupaju i po izvršnim predmetima. To su oni predmeti gde je građanima izdat prekršajni nalog koji je postao konačan i izvršan, odnosno reč je o jako malom novčanom iznosu koji su građani propustili da plate u polovini iznosa u roku od osam dana i onda takav nalog dođe u sud na izvršenje.

Ukoliko kažnjeno lice dalje ignoriše rešenje suda koje dobije i ne plati kaznu, onda sudije pribegavaju izdavanju opšte naredbe za dovođenje, rekla je predsednica Prekršajnog suda u Beogradu.

Kurir.rs / Politika

Bonus video:

00:10 Divlji parking na Dorćolu