OD 4 JUTROS SE VOZIKAMO NAOKOLO! Drama srpskih putnika na putu za Trst: Na granici sa Hrvatskom saznali da DALJE NEĆE MOĆI

Od 4 jutros se mi bezuspešno vozikamo po graničnim prelazima. Na dva su nam rekli da ne možemo da pređemo, sad idemo na treći, nadajući se da ćemo tamo imati više sreće, ali ne verujem. Iz agencije se ponašaju neozbiljno i kažu nam: "Probajte".

Ovako Mileva Davidović objašnjava tešku situaciju u kojoj su se 7 putnika i ona našli na putu iz Beograda za Trst nakon što su na granici sa Hrvatskom saznali da turistička agencija iz Beograda preko koje kombijem putuju nema dozvolu za ulazak u tu zemlju i da dalje neće moći.

- Kad smo kupovali i rezervisali karte u beogradskoj turističkoj agenciji i agenciji za prevoz putnika rekli su nam da ćemo u odlasku ići preko Mađarske, a da ćemo se u povratku vraćati preko teritorije Hrvatske. Međutim, sinoć su putnike pojedinačno zvali i objasnili nam kako ćemo ipak ići preko Hrvatske i iz Srbije. Ono što smo jutros saznali, međutim, jeste da agencija nema potrebne dokumentacije i dozvolu za prevoz putnika na teritoriji Hrvatske. Mi od jutros na sve načine pokušavamo da uđemo u tu zemlju, ali bezuspešno - objašnjava putnica Mileva.

"Vozikamo se od 4 jutros"

Putnici su od jutros, kako ističe, pokušali da pređu u Hrvatsku preko dva granična prelaza, ali bezuspešno pa će okušati sreću na još jednoj granici.

- Prvo smo pokušali na graničnom prelazu Principovac, bezuspešno, zatim na prelazu Bačka Planka/Ilok, takođe bezuspešno. Sada odlazimo da probamo na Tovarniku i to je poslednje. Već imamo 4 pečata u pasošima. Ne verujem da će nas ni tamo pustiti - govori Mileva.

Pošto postoji šansa da ni na trećem graničnom prelezu neće uspeti da uđu u Hrvatsku, agencija im je, nakon što im je predložila da se vrate za Srbiju i da im vrate novac, obećala i da će poslati druga dva vozila da ih "prebace preko".

- Predlagali su nam da se vratimo, ali to je nemoguće. Ja sam naučnica. Sutra moram da budem na jednom kongresu u Italiji. Mnoge putnike su aranžmani skupo koštali. Moramo da nastavimo put. Svi putnici imaju potrebna dokumenta. Prevareni smo od strane agencije - objašnjava Mileva.

"Za sve okrivili vozača"

Dodaje da u pitanju nisu nikakvi srpskohrvatski politički odnosi već je jedino problem u agenciji koja se na ovaj način ponela, kako kaže putnica Mileva, potpuno neodgovorno i želela da skrati put iako to nije moguće.

- Ovo su kulovske fore na koje mi nećemo nasesti. Sa nama je njihov vozač, ali on nema veze sa tim i on ima dozvolu za ulazak u Hrvatsku. Međutim, kako su nam objasnili iz agencije, kad smo ih pozvali da ih pitamo kako je do ovoga došlo, objasnili su nam da je upravo vozač taj koji nema dozvolu, a to nije istina - objašnjava sagovornica.

Na broj agencije koji je istaknut na internet stranici niko se nije javljao na medijske pozive.

(Kurir.rs/Blic)