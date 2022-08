SVI JEDNIM DUHOM ŽIVIMO, DIŠEMO I MISLIMO: Patrijarh Porfirije se obratio narodu okupljenom u manastiru Savina (VIDEO)

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije svečano je večeras dočekan u manastiru Savina kod Herceg Novog, odakle je uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice poručio da je danas sve veličanstveno i da je velika radost jer su, kako je kazao, svi ovde sabrani u jedinstvenoj svetinji koja se nalazi na najlepšem mestu od svih naših svetinja.

Patrijarh je poručio da ne postoje granice ni u vremenu ni u prostoru ni u večnosti.

- Svi smo večeras jedno telo bogočovečansko, jednim duhom živimo, dišemo i mislimo. U našoj crkvi je poznato da je poštovanje i proslavljenje Svetog Save više nego u svim krajevima izraženo ovde u Boki Kotorskoj. Ovde je najveći broj manastira posvećeno njemu - naveo je patrijarh. Patrijarh se osvrnuo na dela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija i poručio da je on od "pustoši napravio seme, koje je dalo bogate plodove". - To nisu samo arhijereji i monasi, to ste vi braćo i sestre koji nosite znak Hrista, znak ljubavi i činite sve da u skladu sa onim semenom primite svakoga u svoje srce i dušu svoju, bez obzira ko kako sebe nazivao. Da imamo njegove molitve, a i mi da se molimo jedni za druge moleći se i za njega - poručio je patrijarh.

Okupljenom vernom narodu obratio se rečima: - Narode božiji, sabrani u ovaj predivni grad na predivnoj Jadranskoj obali u ovaj predivni svetli čas. Evo nas u ovoj svetoj obitelji uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice koja je pokrov i zaštita celog ljudskog roda... Skupu ispred manastira Savina prisustvovao je i Vladimir Božović, ambasador Srbije u Podgorici kojeg je vlast DPS Mila Ðukanovića proterala. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije zahvalio je patrijarhu Porfiriju što je došao u Herceg Novi da zajednički, kako je naveo, "sa braćom arhijerejima unesete svoje molitve pred presto božiji i da vašim molitvama donesete blagoslov na Boku i Crnu Goru i vaskoliki srpski narod". Dolasku patrijarha Porfirija se, kazao je, raduju i nebo i zemlja. - Idete stopama Svetog Save i nosite njegov blagoslov među nas. Raduje se Sveti Sava jer vidi da njegov naslednik vodi njegov narod stopama i stazama Hristovim. Ovde je odavno blagoslov Svetog Save, a o tome i govori ime ovoga manastira - kazao je Joanikije. Patrijarh je na Tivatski aerodrom stigao u popodnevnim satima, a od Tivta da Herceg Novog došao je jahtom. Celim putem bio je pozdravljen od naroda, a u Herceg Novom su ga dočekali predsednica Skupštine Danijela Ðurović, potpredsednik vlade i predsednik SNP Vladimir Joković, ministar zdravlja i potpredsednik SNP Dragoslav Šćekić, ministar prosvete Miomir Vojinović, kao i poslanica DF-a Simonida Kordić, Jovan Vučurović, predsednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i poslanica Demokratske Crne Gore Tamara Vujović.

