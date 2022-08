PORFIRIJE U HRVATSKOJ: Patrijarh služio Liturgiju u Zagrebu (FOTO)

Patrijarh srpski Gospodin Porfirije služio je danas svetu arhijerejsku Liturgiju u zagrebačkom Sabornom hramu posvećenom Preobraženju Gospodnjem.

- Danas je Preobraženje i, evo, imamo priliku da služimo prvi put posle potresa i to nije slučajno. Preobraženje je pre svega slava ovog hrama - rekao je Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, a preneo je sajt SPC.

On je izrazio radost zbog uspešnih radova na obnovi Sabornog hrama koji je pretrpeo ozbiljna oštećenja u zemljotresima prošle godine.

- Iako još ima dosta posla, hram je statički siguran i može, a molimo se bogu da do toga ne dođe, podneti i mnogo veće udare. Ostaje još da se iznutra do kraja uredi živopis i da se spoljna zidna plastika vrati u svoj prvobitni izgled. Siguran sam da smo zbog toga svi danas radosni. Naravno, da bismo došli do ove pozicije pomogli su mnogobrojni pojedinci, ali i evropske institucije i državne institucije - dodao je Porfirije.

