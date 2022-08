SRBIJU SPOPALA ČUDNA MODA: Sednu u kafić i uz piće naruče vitaminsku infuziju?! OPASNA IGRA

BEOGRAD - Vitaminske infuzije koje se daju u kućnim uslovima postaju sve popularnije. Dok jedni tvrde da je u pitanju placebo efekat drugi kažu da se kod velikog broja obolelih pokazala efikasnom. U svakom slučaju otvorena su mnoga pitanja, od toga da li su opravdane, ko, kada i kako treba da ih primi odnosno ko i u kojim uslovima sme da ih daje, do toga da li mogu da ugroze zdravlje.

Udobno smešteni u svojim domovima, na radnom mestu čak i u kafiću, priključeni na infuziju. Umesto unosom voća i povrća, organizam časte vitaminima iz boce.

"U nekim situacijama pacijenti hoće da ubrzaju neke stvari da se potpomognu, ako idu na neki naporan put ili ako ih čeka neki stres ili su imali neki stres da pomognu organizmu na taj način što će primiti vitaminsku terapiju. Ali kažem sve to može u saradnji sa legalnim zdravstvenim institucijama i licenciranim sestrama koje aplikuju terapiju koju ordinira lekar", priča za RTS Žaklina Nedeljković iz jedne ambulante za kućnu zdravstvenu negu.

foto: Shutterstock

Vitaminske infuzije ne daju se zbog umora ili neprospavane burne noći, upozoravaju lekari. U nestručnim rukama to može da bude opasna igračka.

"Prvo supstanca koju ste uzeli pitanje je koliko je čista i pitanje je da li uopšte sme da se daje intravenski. Vi sada direktno u krv dajete neku određenu količinu tečnosti i to opterećuje srce i ako to uradite za nekoga ko ima problema sa srcem opet možete da izazovete fatalne posledice i konačno to treba da se izluči iz organizma, tako da neka osoba koja ima problema sa bubrezime i sa jetrom vi opet možete da naškodite njenom zdravlju", navodi prof. dr Sanja Mazić sa Katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta BU.

Prof. dr Ivana Stašević Karličić iz Psihijatrijske bolnice "Dr Laza Lazarević" napominje da nema nikakvog opravdanja, jer vitamini kao veliki molekuli koji se direktno unose u krvotok mogu da izazovu i anafilaktičku reakciju i da na taj način životno ugroze ljude koji je primaju.

"Opet ćete reći neće se meni desiti, ali ja stvarno ne znam kome će se desiti. To su neke stvari koje mi nosimo kao predispoziciju genetski i prosto ponavljam vitamini imaju preporučenu dozu, imaju maksimalnu dozu, preterivanje ne vodi ničemu osim ulaženju u neke druge zdravstvene probleme", dodaje Mazićeva.

foto: Shutterstock

Da bi podmladili organizam poznate ličnosti, podvrgavaju se različitim tretmanima. A objavom na društvenim mrežama nameću trendove.

"Prvo ovde imamo nekoliko problema, prvi je društvena odgovornost. Upravo ljudi koji imaju neku vrstu uticaja, a koji ovakve stvari uvode u trend. Savremeni čovek jeste podložan trendovima što može da se pripiše i sugestibilnosti, naivnosti neke vrste, takođe i niskom nivou zdravstvene prosvećenosti, svakako", kaže Stašević Karličićeva.

"Moram da kažem nešto privatno, a to je da je danas jako teško biti lekar zato što prosto saveti nisu više zasnovani na medicinskim pravilima, nego na onome što neko pročita na nekoj društvenoj mreži, odnosno na nekom profilu neke poznate ličnosti", smatra Mazićeva.

Trend stvaranja kulta neprolazne mladosti i lepote nad prirodnim izgledom i biološkim starenjem, neke je koštao i života. Iza dobrog marketinga neretko se kriju nadrilekari i šarlatani.

Kurir.rs/RTS