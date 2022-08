OD POREZA IGARA NA SREĆU SRBIJA MOŽE DA SAGRADI ŠEST KOVID BOLNICA

U DRŽAVNU KASU OD BETTING INDUSTRIJE 250 MILIONA EVRA DO KRAJA OVE GODINE

Od novca koji se na godišnjem nivou uplaćuje u državnu kasu Srbije od poreza industrije igara na sreću moglo bi da se izgradi šest novih kovid bolnica! Procenjuje se da će priliv u sprski budžet do kraja 2022. godine od betting industrije iznositi i do 250 miliona evra. Impozantnost ove cifre ilustruje i podatak da se ovim sredstvima može finansirati izgradnja nacionalnog stadiona ili čak deset manjih fudbalskih terena širom naše zemlje, za samo jednu godinu.

Prema podacima Udruženja priređivača igara na sreću, uplate poreza u državnu kasu od strane industrije igara na sreću su čak 30 puta više od iznosa predviđenog za stipendiranje mladih talenata. To je skoro 20 puta više od novca koji se uplaćuje u fondove za sportske stipendije, nagrade i priznanja ali i devet puta više od subvencija države za nauku i obrazovanje. Kada se cifre uporede, iznos koji betting industrija uplaćuje kroz različite poreze i dažbine predstavlja oko 60 odsto državnih subvencija za poljoprivredu, odnosno pet puta više od subvencija za energetiku.

Takođe, ova industrija jedna je od najbolje regulisanih oblasti, uz specifičnu naknadu za priređivanje i odobrenje igara na sreću koju ne plaćaju druge delatnosti. Nakon promene zakona i povećanja naknada prihodi budžeta po ovom osnovu su za samo tri godine, i to u uslovima korone, duplirani sa 72 miliona koliko su iznosili 2019. godine, na 140 miliona koliko se očekuje do kraja 2022. godine.

Betting industrija kao jedna od najbrže rastućih, i u našoj zemlji, ali i u svetu, u značajnoj meri doprinosi razvoju domaće privrede i kroz obezbeđivanje velikog broja radnih mesta. Oblast priređivanja igara na sreću direktno zapošljava gotovo 13.000 radnika, a imajući u vidu da sarađuje i sa brojnim drugim sektorima može se reći da ova industrija podržava oko 100.000 radnih mesta. Uzimajući u obzir i članove porodica od grane igara na sreću u Srbiji, direktno i indirektno živi više od 400.000 ljudi! Samo kompanija Mozzart kao lider u ovoj industriji zapošljava više radnika nego neki od najvećih i najznačajnih investitora. Primera radi u kompaniji Mozzart trenutno radi 3.000 radnika a u Fijatu u Srbiji oko 2.100, dok je u celom sektoru igara na sreću u našoj zemlji zaposleno gotovo sedam puta više ljudi nego u ovoj automobilskoj kompaniji.

Takođe, poslednjih godina industrija igara na sreću ne zapošljava samo radnike sa srednjim obrazovanjem, već je opšti trend da kompanije iz ove sfere sve više postaju tehnološke kompanije i to uglavnom zbog razvoja online igara na sreću. Samim tim veća je i potreba za regrutacijom vrhunskih IT kadrova. Prema najnovijim podacima betting kompanije zapošljavaju oko 500 vrhunskih IT stručnjaka i najmanje još toliko matematičara, analitičara, statističara i drugih eksperata sa visokom stručnom spremom. Pored toga, u okviru domaće industrije se razvijaju softveri i modeli sa širokom primenom i na druge segmente. Pozitivan efekat na privredu i tržište rada osim direktnim zapošljavanjem, industrija igara na sreću ostvaruje i angažujući studente i diplomce, koji čine oko deset odsto ukupnog broja zaposlenih, što znatno povećava mobilnost na tržištu rada. U mnogim kompanijama, u okviru ove privredne grane konstantno su otvoreni oglasi za posao, posebno za ovaj profil mladih stručnjaka.

Veliki uticaj na privredu Srbije ostvaruje se i kroz saradnju sa brojnim drugim sektorima koji direktno zavise od industrije igara na sreću - mediji, industrija hrane i pića, sektor nekretnina kroz zakup poslovnog prostora, građevinska industrija i ostali.

Industrija igara na sreću jedan je od najvećih oglašivača sa ukupnim troškovima marketinga većim od 20 miliona evra - uz tendenciju da dostignu i do 25 miliona kroz oglašavanja putem različitih marketing kanala, sponzorstva klubova i federacija, promocije događaja i manifestacija... Kompanije iz ove oblasti pružaju i veliku podršku domaćem sportu, pa tako od ove godine Superliga Srbije i Prva liga imaju titulnog sponzora iz betting industrije kompaniju Mozzart, sa kojom je potpisan jedan od najvećih sponzorskih ugovora ikad u Srbiji. Ova saradnja je nastavak evropskog trenda u okviru kojeg su na gotovo 40 odsto najznačajnijih šampionata titulni sponzori kompanije iz betting industrije.

Slična situacija je u našoj zemlji jer skoro da ne postoji klub iz Superlige Srbije koji nema betting sponzora. Godišnja investicija priređivača igara na sreću u domaći fudbal iznosi više od tri miliona evra, a ukupno dogovoreni ugovori prevazilaze 10 miliona evra. Osim fudbala, betting industrija podržava košarku, odbojku, rukomet, a značajne iznose ulaže i u razvoj amaterskog sporta. Lider među priređivačima igara na sreću, kompanija Mozzart, ekskluzivni je betting partner svih vodećih nacionalnih saveza - fudbalskog, košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog.

Osim podrške domaćem sportu kroz sponzorske ugovore, kompanije iz sektora igara na sreću predstavljaju sinonim za društvenu odgovornost uz izdvajanje milionskih iznosa na godišnjem nivou. Po širini delovanja ali i visini ulaganja, na vodećoj poziciji je kompanija Mozzart koja je samo tokom prethodne godine pet odsto godišnjeg profita uložila u društveno odgovorno poslovanje pomažući broje organizacije i pojedince.

Osim poslovanja same mreže uplatno-isplatnih mesta, veliki efekat industrija igara na sreću ostvaruje kroz prateće i pomoćne aktivnosti, nabavku računarske i telekomunikacione opreme, razvoj neophodnih softvera, nabavku i održavanje voznih parkova, administrativne procese koji su zahtevniji za ovu industriju nego što je to slučaj sa drugim privrednim sektorima. Betting kompanije kontinuirano investiraju, a prosečan godišnji iznos investicija prevazilazi 50 miliona evra. Poslednjih godina fokus se sve više stavlja na nove tehnologije i modernizaciju.

Industrija igara na sreću se ističe i kao sektor u kome su kompanije najviše izašle iz domaćih okvira šireći svoja poslovanja i na inostrana tržišta. Mozzart se i ovde ističe kao globalna kompanija koja trenutno posluje na deset tržišta i pokriva tri kontinenta. Na ovaj način betting kompanije obezbeđuju dodatan devizni priliv za našu zemlju.

