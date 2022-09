PRED NAMA NAJTOPLIJI DAN OVE NEDELJE: Upaljen meteo alarm zbog grmljavine! U ovim delovima Srbije mogući pljuskovi

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, dok je ponegde na zapadu i jugozapadu moguća kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni, na jugu Banata i na planinama ponegde i jak. Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 20, a najviša od 28 do 32 stepena Celzijusa. Uveče u Vojvodini, a u toku noći i na zapadu Srbije predvidja se naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Beogradu će danas biti najtopliji dan ove sedmice. Ujutro i pre podne biće pretežno sunčano, a posle podne malo do umereno oblačno. Vetar će biti umeren, južni. Najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša oko 32 stepena.

Biometeorološke prilike mogu izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa obolјenjima srca se savetuje opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolјa, reumatski bolovi i neraspoloženje.

Upaljen meteo alarm

Zbog grmljavine, ali i visokih temperatura u nekim delovima Srbije na snazi je žuti meteo alarm. U predelu Bačke upaljen je i zbog visokih temperatura i zbog grmljavine, dok je u Banatu, Sremu, teritoriji Beograda, Šumadije, Pomoravlja, zapadne i jugoistočne Srbije žuto upozorenje na znasi zbog visokih temperatura koje su najavljene za danas.

To znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U petak nestabilno uz manji pad temperature sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na jugu može ostati suvo i toplo uz razvoj promenljive oblačnosti. Vetar slab severozapadni ili promenljiv na severu Srbije, a na jugu slab južni i jugozapadni ili promenljiv. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 19°C, a maksimalna od 25°C na severu do 31°C na jugu Srbije. Uveče kiša na zapadu, severu i istoku Srbije. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

Za vikend promenljiva oblačnost i svežije sa prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u većini predela. U subotu češće padavine, a u nedelju manja šansa za kišu uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima.

U ponedeljak slaba do umerena prolazna oblačnost uz razvedravanje i pretežno sunčano u svim predelima u popodnevnim časovima. U utorak pretežno sunčano i ponovo toplije.

