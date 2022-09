VALENTINA I ANĐELA PRVI PUT POSETILE GRAD: Osmeh na njihovim licima sve govori! Bile i u prodavnici igračaka, ovo su odabrale FOTO

Humanitarka Tamara Misirlić, devojka velikog srca, preko koje je cela Srbija saznala za devojčice Valentinu (11) i Anđelu (12) Ivanov koje žive duboko u šumi nadomak Vlasine, rešila je da ove devojčice željne svega, obraduje prvom posetom prodavnici igračaka.

Pored svih dobrih ljudi koji su se javili kako bi pomogli, mlada Tamara je posetila decu i priredila im dan koji će pamtiti.

- Otšla sam kod njih i pitala roditelje da li mogu decu da povedem u grad. One su bile presrećne. Majka je htela da krene sa nama, ali smo na kraju odlučile da idemo same. One su bile presrećne, spremile su se za dva minuta i krenuli smo put grada. Vodila sam ih u šoping, kupila im odeću, obuću, torbice, nakit i patike. Potom smo otišle u prodavnicu igračaka, one su obišle celu prodavnicu, na kraju su uzele par igračaka. Zatim sam ih odvela u kafić, popile su sok i pojele po kolač, malo smo se zadržale i počeo je da pada mrak. Nisam mogla da im kažem da krenemo, bile su jako srećne, ali sam morala. Došli smo do sela, pošto je bio mrak uz lampu smo stigle do kuće, a videla sam da su i roditelji bili zabrinuti. Najbitnije je da su one srećne - kaže Tamara devojka ogromnog srca.

"Danas su Valentina i Andjela prvi put posetile grad, bile u tržnom centru, kupile novu garderobu.. i osetile bar delić onoga što njihovi vršnjaci imaju. Već sutra će Vlada Srbije preduzeti mere da ove dve devojčice imaju lepše detinjstvo. Mi ćemo takodje pomoći u sredjivanju doma, i dodeliti im stipendiju koju će primati na mesečnom nivou (uskoro će biti raspisan konkurs za stipendije deci slabijeg materijalnog stanja)", napisala je Tamara na Fejsbuku.

Podsetimo, obradovala je Srbiju pre dva dana vest da je predsednik Aleksandar Vučić, potresen pričom o teškim uslovima života četvoročlane porodice Ivanov iz sela Drajinci na Vlasini, odlučio da im lično pomogne, dok će nadležne državne ustanove, ali i organi lokalne samouprave učiniti sve da pronađu trajno rešenje za njihove probleme.

Oni žive u veoma teškim uslovima, nameštaj je veoma star i dotrajao, kreveti su improvizovani kako bi se na njima spavalo, a u celoj kući sija samo jedna sijalica. Jedna od bitnijih stvari, budući da su roditelji bolesni, jeste da nemaju komšije, i da je prva kuća udaljena nekoliko stotina metara od njih. U celom selu, samo u dve kuće žive ljudi. Hitna pomoć, vatrogasci i policija nemaju pristup kući, jer nema puta do njih, samo jedan jedini koji vodi kroz šumu.

RAČUN ZA DONACIJE:

200-3453980101008-90 Fondacija "Tamara Misirlić" Svrha uplate: Pomoć Valentini i Anđeli

Devizni račun: RS35200345398010198860 SWIFT/BIC: SBPORSBG

(Kurir.rs/Telegraf)