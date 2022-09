OSMI FESTIVAL INTEGRISANIH KOMUNIKACIJA KAKTUS POČETKOM NOVEMBRA U BEOGRADU "Samorefleksija" slavi snagu domaće kreativnosti

Osmi po redu festival integrisanih komunikacija KAKTUS by 1664 Blanc biće održan 1. i 2. novembra u hotelu Mona Plaza Beograd, pod sloganom „Samorefleksija“. Ove godine tokom festivala slavićemo snagu domaće kreativnosti i sagledati potencijale – pojedinaca, timova, agencija i brendova.

Tim povodom, Marketing mreža raspisala je konkurs za 8. nacionalnu dodelu godišnjih nagrada – KAKTUS. Nagrade se dodeljuju u 25 kategorija, a dobijaju ih organizacije, kompanije, institucije i agencije za najkvalitetnije i najprofesionalnije pojedinačne i integrisane kampanje u protekloj godini. Glavne nagrade na festivalu su, kao i do sada, Agencija godine, Oglašivač godine i Integrisana kampanja godine – Grand Prix. Kao i prethodnih godina, KAKTUS 2022 slavi samo one ideje koje izlaze iz granica očiglednog i uprkos teškim uslovima inspirišu i proizvode najefikasniju komunikaciju sa ciljnim grupama. Konkurs je otvoren do 20. septembra.

Novina u okviru ovogodišnjeg konkursa za nagrade KAKTUS 2022 je nova kategorija – Integrisana kampanja na temu medijske i digitalne pismenosti. U ovoj kategoriji biće dodeljena nagrada za najuspešniju integrisanu kampanju za čiju realizaciju je korišćeno minimum tri kanala komunikacije, a koja je za temu imaju medijsku, informacionu i digitalnu pismenost. U ovoj kategoriji mogu biti prijavljene i CSR kampanje čiji je cilj bio medijska, informaciona i digitalna pismenost.

Ove godine prijave uključuju kampanje koje su realizovane u periodu od 1. avgusta 2021. do 1. avgusta 2022. godine.

„I pored veoma teškog i izazovnog prethodnog perioda, realizovane su brojne zanimljive i inovativne kampanje za koje smatramo da su vredne pažnje, kako stručne, tako i šire javnosti. Konkurs za KAKTUS nagrade prilika je da izmerimo da li su to zaista drugačije ideje i one koje opstaju, ali i ocenimo napredak struke. Očekujemo puno dobrih kampanja koje će ukazati na trendove razvoja, ali i na izazove koji određuju budućnost kreativne industrije u Srbiji. Festival KAKTUS idealna je prilika da sagledamo snagu i potencijale domaće kreativnosti“, rekla je Ivana Parčetić Mitić, osnivač i CEO Marketing mreže, koja je organizator festivala KAKTUS 2022.

NAGRADE ZA MLADE TALENTE – KAKTUS TALENTS

U okviru festivala KAKTUS, Marketing mreža, uz podršku kompanije SBB, raspisala je, i četvrti po redu, konkurs za takmičenje mladih talenata iz agencija u Srbiji – KAKTUS Talents.

Cilj ovog takmičenja jeste da podstakne i motiviše mlade u kreativnoj industriji, ali i ukaže stručnoj javnosti na njihove potencijale, talente i kreativnost. Pored toga, ovo takmičenje ima humanitarni karakter, a radovi i ideje koje budu kreirani u okviru takmičenja biće donirani socijalnom preduzeću ili udruženju na čiji brief su takmičari imali zadatak da odgovore.

Na takmičenje mogu da se prijave mladi profesionalci iz agencija u Srbiji, starosti do 32 godine. Prijavljivanje timova otvoreno je do 23. septembra.

Više informacija o konkursima i festivalu možete pronaći na www.kaktus.rs.

